РФ підтягує резерви на Куп'янський напрямок: у ЗСУ оцінили рівень загрози

На Куп’янському напрямку перебуває близько 40 тисяч російських окупантів. Загарбники продовжують стягувати туди резерви, але заміняють ними раніше знищені.

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РФ підтягує резерви на Куп'янський напрямок/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, міноборони РФ

Російські окупаційні війська продовжують стягувати резерви на Куп'янський напрямок, але ними вони лише закривають свої втрати. Незважаючи на підтягування резервів, кількість окупантів на Куп’янському напрямку продовжує залишатися в межах 40 тисяч.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він зазначив, що загальна чисельність російських військ на Лимано-Куп’янському напрямку становить 110 тисяч.

"Якщо ми можемо розділити це за напрямками, то саме на Куп’янському чисельність залишається плюс-мінус сталою. Ба більше, хочу наголосити, якщо ми говоримо про особовий склад, то це не означає, що всі ці 40 тисяч одночасно беруть участь на передній лінії зіткнення", – сказав Євлаш. відео дня

Також він пояснив, що до зазначеної кількості загарбників входять не тільки бойові підрозділи, а й підрозділи забезпечення, ремонтні батальйони, тилові служби, медичні команди тощо.

Євлаш також зазначив, що російські окупанти відчувають нестачу боєприпасів, тому вони використовують північнокорейські та іранські боєприпаси.

"Після іранських – велика кількість нагару, що підвищує частоту обслуговування цих гармат, оскільки можуть бути збої, вибухи всередині самого каналу ствола. Звичайно, що все це впливає. Ба більше, хочу наголосити тим, хто розводить паніку, що ворог підтягує резерви. Так, вони підтягують резерви, але ці резерви вони підтягують на заміну раніше знищеним", – сказав він.

Євлаш додав, що генерал-полковник Олександр Сирський, командувач ОСУВ "Хортиця", активно координує роботу на цьому напрямку. За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ, Сирський особисто взаємодіє з командирами підрозділів, які беруть участь у відбитті наступу противника, і забезпечує всім необхідним особовий склад.

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