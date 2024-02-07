ЗСУ дронами розгромили весь артдивізіон РФ: майор розповів про бої під Бахмутом

Снарядний голод на фронті зростає в геометричній прогресії, боєприпасів вистачає тільки для оборони, сказав майор нацгвардії Денис Нагорний.

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Під Бахмутом Сили оборони розбили дронами артдивізіон окупантів / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Наразі на фронті активно використовуються дрони як з боку України, так і з боку окупантів. Сили оборони успішно знищили дронами артилерійський дивізіон Росії на північному фланзі Бахмута. Про це повідомив майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний в ефірі "Еспресо".

"Є певні результати у цьому напрямку. Наприклад, на північному фланзі Бахмута за місяць дронники Сил оборони знищили цілий артилерійський дивізіон РФ. Успіхи є, але від артилерії відмовлятися не можна, це основний засіб підтримки піхоти", - розповів військовий.

Майор зазначив, що снарядний голод на фронті поступово зростає. Для оборонних дій снарядів вистачає, оскільки вони компенсуються діями ударних БПЛА. Проте для тактичних дій, наступу чи відбиття певних позицій снарядів бракує.

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Нагорний зауважив, що армія РФ концентрує велику кількість сил та вогневих засобів на певних відрізках, що дозволяє їм іноді вибивати ЗСУ з позицій. За його словами, кількість артилерійських пострілів з обох сторін зменшується з кожним днем, що свідчить про обмежені можливості ВПК навіть у РФ.

"Основний сенс у тому, щоб знищити піхоту противника до того, як вона наблизиться до переднього краю. Але війна перейшла у стадію, коли з кожним днем кількість артилерійських пострілів з обох сторін зменшується. ВПК навіть такої великої країни, як РФ, не здатний сьогодні випускати ту кількість снарядів, як раніше. Минулого року було близько 30 тис. пострілів зі сторони РФ. Сьогодні виконується приблизно 3-4 тис. пострілів з нашого боку й до 10 тис. пострілів з боку росіян, в загальному", - додав Нагорний.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, окупанти намагаються повернути свої позиції в Донецькій області, зокрема в Андріївці, Кліщіївці та в напрямку до міста Часів Яр. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко повідомив, що завдяки об'єднаним зусиллям ЗСУ, захисникам вдалося зупинити наступ противника.

Також на Бахмутському напрямку лінія бойового зіткнення залишається динамічною. Населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка є найбільш напруженими точками.

Як повідомляв Главред, окупаційні війська намагалися провести наступ на Бахмутському напрямку, але зустріли опір Збройних сил України. Українські військові нанесли вогневе ураження по скупченням противника.

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