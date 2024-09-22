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Знищення боєприпасів РФ: Плетенчук попередив про план росіян в Чорному та Азовському морях

Юлія Закрепа
22 вересня 2024, 10:55
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Росіяни намагаються підтримувати інтенсивність обстрілів України та наносять їх безперервно.
Знищення боєприпасів РФ: Плетенчук попередив про план росіян в Чорному та Азовському морях
ЗСУ знищили важливі боєприпаси РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що знищення складів боєприпасів на території РФ має вплинути на хід бойових дій по лінії зіткнення та в морі.

"Я сподіваюсь, що знищення складів боєприпасів на території РФ вплине на дії окупантів в Чорному та Азовському морях. Це просто не може не вплинути на їхні дії. В будь-якому разі, коли знищується тилова логістика, особливо логістика забезпечення, це має вплинути на перебіг бойових дій на лінії зіткнення. Ресурси в росіян не нескінченні. Так, росіяни відразу не відчують снарядний голод, але все одно цей момент настане", - пояснив Плетенчук для "Еспресо".

За словами речника, хоча й росіяни намагаються підтримувати інтенсивність обстрілів України, запаси ракет та дронів в них не нескінченні.

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"Звісно росіяни можуть спробувати швидко поповнити запаси боєприпасів, ракет та дронів. Ми ж бачимо скільки дронів вони спрямували по нашій території цього місяця. Втім, в будь-якому разі, ці запаси не нескінченні. Тому, я сподіваюсь, що на лінії бойового зіткнення та в морі, хай не відразу, вибухи на їхніх складах дуже вплинуть на їхні дії", - додав він.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Удар ЗСУ по РФ - останні новини

Нагадаємо, що ЗСУ уразили найбільший склад із боєприпасами в Росії. Олег Катков розповів, що загалом в Росії є від 15 до 20 таких великих складів з боєприпасами. Тож ЗСУ вразили найбільший тип складів з боєприпасами в Росії - наслідки для окупантів нищівні.

Аналітики повідомили, що атака на Торопець стала переломним моментом у війні. Офіційні джерела розкрили, що запаси РФ на складі містили ракети ППО С-300 і балістичні ракети "Іскандер" і КН-23 - останні були вироблені Північною Кореєю. Окупанти використовують усі вищевказані ракети для атак по містах України.

Також відомо, що у Росії у паніці через десятки жертв на складах у Торопці. Унаслідок потужних вибухів на артилерійському складі армії країни-агресора РФ у Торопці Тверської області могли бути знищені десятки російських військових.

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