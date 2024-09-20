ЗСУ будуть розширювати плацдарми у декількох областях РФ: Снєгирьов заявив про прорив

Сили оборони України продовжать успішно знищувати понтонні переправи Росії та не тільки.

https://glavred.net/ukraine/zsu-budut-rozshiryuvati-placdarm-u-kurskiy-oblasti-snyegirov-zayaviv-pro-proriv-10598822.html Посилання скопійоване

ЗСУ готуються розширити плацдарм на Курщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що Генштаб України переграв росіян на Курщині.

"Український Генштаб фактично переграв росіян. Успішне просування Сил оборони України в районі населених пунктів Ведмеже, Веселе, Новий Шлях - це Глушківський район Курської області. І самі росіяни говорять про загрозу виходу Сил оборони України до залізничної станції Глушкове. Не виключаю, що Сили оборони України продовжать успішно знищувати понтонні переправи Росії на річці Сейм, що унеможливить перекидання оперативних резервів і важкої бронетехніки російським окупантам, які намагаються прорвати українську оборону в районі Любимівки", - зауважив Снєгирьов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами співголови ГІ "Права Справа", головне, що засвідчила остання доба, - цілком імовірним є розширення зони присутності Сил оборони України на території інших областей РФ, насамперед Білгородської та Брянської.

відео дня

"Низка успішних ударів по тиловій інфраструктурі російської армії на території Брянської області призвела до знищення польових складів із боєприпасами та місць постійної дислокації техніки. Схожа ситуація спостерігається й у Білгородській області. Причому самі росіяни не виключають імовірності повторення курського сценарію вже на території Білгородської області. Йдеться про мінування гідротехнічних споруд у цій області для того, щоб призупинити можливий успішний наступ українських військ", - пояснив Снєгирьов.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо

Нагадаємо, що в ISW розповіли про нові успіхи ЗСУ в Курській області. Українські військові просунулися далі на північному боці виступу та продовжили наступ у цьому районі протягом 19 вересня. Окрім того, ЗСУ нещодавно просунулися від Шептуховки та на південний схід від Найдьонова.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, скільки військових РФ вдалось "переманити" в Курську область. Він повідомив, що в області тривають наші активні дії, також є поповнення обмінного фонду для України. Відомо, що близько 40 тисяч російських військових перекинули на цей напрямок.

РФ намагається вибити армію України із Курщини. Зараз військове командування РФ стягує до Курської області найбільш боєздатні підрозділи з усіх ділянок фронту в Україні, а також проводить передислокацію найбільш боєздатних підрозділів, наголосив Дмитро Снєгирьов.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред