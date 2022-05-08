"Знайомтеся, це афганець": боєць ЗСУ сам спалив два танки окупантів

Боєць ЗСУ сам спалив два танки окупантів / Генштаб ЗСУ

Український захисник, який звільняв Чернігів від окупаційних російських військ, особисто знищив два танки окупантів.

Григорій з позивним "Афганець" командує одним з підрозділів ЗСУ, повідомили Facebook-сторінці Генштаб.

На фотографії афганець тримає на плечі протитанкову ракетну установку. Мабуть, саме з її допомогою він знищував ворожу техніку на чернігівському напрямку. Коли відбулися зазначені в повідомленні події - в Генштабі не розкривають. Тільки додають: "Будь, як Григорій".

Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, захисники України протягом 7 травня знищили ще 80 російських окупантів на південному напрямку. Також ЗСУ знищили 10 одиниць ворожої техніки.

Також ми повідомляли, що 5 травня українська армія з боєм звільнила село Шестакове під Харковом, Російський опорний пункт у селі був розгромлений.

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