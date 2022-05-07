ЗСУ знищили позиції російських окупантів на Ізюмському напрямку: ефектне відео

ВСУ / скріншот

Збройні Сили України знищили позицію російських артилеристів на Ізюмському напрямку. Крім того, українські воїни відновили контроль над п'ятьма населеними пунктами в Харківській області.

Збройні Сили України знищили батарею артилерійської системи 2С3 "Акація" - 152-мм дивізійних самохідних гаубиць.

На відео помітно, як здетонував боєкомплект САУ від прямого попадання української 152-мм "Мста-Б".

Українські військові розповіли журналістам Радіо Свобода, їх основним завданням було замкнути "Куп'янськ-Ізюмське російське угруповання" в кільце. Після успішної атаки штаб армії загарбників втік з села Липці Харківської області.

До слова, також 6 травня ЗСУ відновили контроль ще над 6 селами в Харківській області - Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога і частиною села Черкаські Тишки.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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