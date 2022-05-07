На полонених боляче дивитися: ЗСУ розгромили окупантів під Харковом

ЗСУ розгромили окупантів під Харковом / facebook.com/butusov.yuriy

5 травня українська армія з боєм звільнила село Шестакове під Харковом, Російський опорний пункт у селі був розгромлений.

На даний момент взято в полон 8 військовослужбовців різних російських підрозділів, в основному зі складу 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, - повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Підрахунок знищеної та захопленої техніки та особового складу тривають, триває зачистка.

"Бомжуватий вигляд і нестатутне взуття російських військових не повинні дивувати. Взуття і форма ЗС РФ дуже низької якості, тому російські військові завжди грабують і мародерять, щоб одягнутися, взутися і утеплитися. Логістика в російській армії і забезпечення дуже примітивні. У формі вони знімаються для репортажів в тилу, для пропаганди, а на передовій виглядають приблизно ось так, одягають під низ бушлатів крадені теплі речі, часто зверху натягують Цивільне", - зазначив Бутусов, опублікувавши фото з місця подій.

facebook.com/butusov.yuriy

facebook.com/butusov.yuriy

Журналіст підкреслив, що українські війська продовжують наступальні операції в Харківській області.

Раніше глава офісу президента Олексій Арестович заявив, що Харкову не загрожує захоплення окупантами. За його словами, російське керівництво усвідомило, що окупанти не можуть ні оточити, ні утримати Харків, тому перекинуло частину військ на інші напрямки.

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