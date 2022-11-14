Відключення світла в Києві та ще семи областях триватимуть ще тиждень - Укренерго

14 листопада планові відключення електроенергії очікуються у низці областей / Фото pixabay.com

Відключення електроенергії у Києві та семи областях - Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Сумській та Чернігівській - продовжаться ще впродовж тижня. Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, минулого тижня було пошкоджено дуже важливий об'єкт у південно-західній частині України. Ситуація залишається важкою.

"Втім, ми як і раніше працюємо над відновленням пошкоджень. Ми плануємо, що графіки відключень в цих регіонах будуть плановими – якщо не буде подальших руйнувань", – розповів Кудрицький.

Він пояснив, що коли є можливість, "більш стабільні регіони" діляться електрикою з найбільшими регіонами споживання – наприклад, Київським або Харківським енерговузлами.

"Але зараз мережа в цих регіонах отримала значні пошкодження. Про усунення всіх пошкоджень, а ми говоримо про майже 900 ракет і дронів, які були випущені по енергооб'єктах, поки не доводиться", - сказав Кудрицький.

Де відключатимуть світло сьогодні

У понеділок, 14 листопада, планові відключення електроенергії проведуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

В інших регіонах України відключення поки не прогнозуються.

Відключення світла в Україні

Російські загарбники 31 жовтня завдали масованого ракетного удару по Україні. Було пошкоджено багато енергооб'єктів у низці областей. Після цього абонентам у Києві запровадили нові графіки відключення електроенергії. При цьому повідомлялося, що в столиці України можливі відключення електроенергії абонентам одразу до трьох разів на добу. В середньому електропостачання абонентам планують відключати на проміжок до 4 годин.

У ДТЕК заявляли, що в українських енергетиків закінчилося обладнання для відновлення енергоінфраструктури. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Нове обладнання необхідно купувати за кордоном, коштує все дуже дорого.

Після цього глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що 12 країн погодилися допомогти з поставками в нашу країну необхідного обладнання для відновлення інфраструктури після обстрілів з боку РФ.

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