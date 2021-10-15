Смертельна ДТП в Калуші: мотоцикліст збив 6-річну дівчинку і зник з місця аварії

Водій втік з місця злочину / НПУ

Напередодні жахлива трагедія трапилася в Івано-Франківській області. У Калуші о 19: 40 мотоцикліст на шаленій швидкості влетів у матір і маленьку дитину, які переходили дорогу по "зебрі". Від удару 6-річна дівчинка померла дорогою до лікарні, а мотоцикліст не зупинився і не повернувся на місце ДТП.

Як повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області, трагедія трапилася на вул. Богдана Хмельницького, дівчинку відкинуло на кілька метрів.

Тепер правоохоронці відкрили провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України та розшукують водія мотоцикла.

Пізніше в Мережі моторошні кадри аварії з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, раніше в польському місті Шамотули 24-річний українець будучи в стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Один з пішоходів загинув, а інший отримав важкі травми.

Також раніше у Польщі автобус врізався у вантажівку. В результаті постраждали п'ятеро наших співвітчизників. Вони в лікарні.