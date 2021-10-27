УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, затримали: що загрожує 16-річному лихачу

27 жовтня 2021, 11:30

У салоні його авто перебували двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина.

false
Постраждалі в аварії перебувають у реанімації / скріншот

Поліція затримала В Харкові неповнолітнього водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП.

Відкрито кримінальне провадження, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з машиною Chevrolet. В результаті аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років і 16-річна дівчина з важкими травмами доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

У водіїв обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не виявлено, стверджують у поліції.

читайте такожЗірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП: фото з місця аваріїВідкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Реклама

Водій Infiniti затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

16-річний підліток влаштував смертельну аварію в Харкові

ДТП сталася у вівторок, 26 жовтня, близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. Автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості, врізався в машину марки Chevrolet Aveo - 16-річний підліток за кермом позашляховика намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Раніше ми розповідали, що в Бериславському районі Херсонської області позашляховик, за кермом якого був 15-річний підліток, злетів з дороги та врізався в дерево. З 6 хлопців, які були в машині, на місці загинули 4. Ще двох 17-річних хлопців з травмами забрала "швидка".

Автор: Сергій Кущ
viber
ДТП у Харкові підліток
Зараз ви переглядаєте новину «Підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, затримали: що загрожує 16-річному лихачу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Наймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливоНаймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливо Гороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошимаГороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошима В Україну рухається лютий холод з сильним морозомВ Україну рухається лютий холод з сильним морозом Чи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарівЧи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарів День Іверської ікони: що не можна робити в свято 26 жовтня, а що потрібноДень Іверської ікони: що не можна робити в свято 26 жовтня, а що потрібно

Останні новини

12:47

Оля Полякова розцілувала руки Ірині Білик і молила про прощення

12:40

ЗМІ дізналися подробиці про батьків підлітка, який влаштував ДТП у Харкові

12:33

"Вийду на ринг вбивати": розлючений Джошуа пообіцяв Усику жахіття у реванші Відео

12:02

Наймодніші кольори осінь-зима 2021 2022, які нас надихатимуть і зцілюватимуть Фото Відео

11:52

У НАН б'ють на сполох через коронавірус: обіцяють по 30 тисяч ковід-хворих на добу і пік у листопаді Відео

Реклама
11:49

Поліція спіймала хлопця, який зробив і продавав фальшиву "Дію" Відео

11:30

Підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, затримали: що загрожує 16-річному лихачу

11:19

"Всередині мене дитина": Alyona Alyona шокувала фанатів фото в підгузку

11:18

Чому спроби схуднути зазвичай провалюються: дієтологиня назвала причини

11:04

Під загрозою життя дітей: на Рівненщині оголосили надзвичайну ситуацію через небезпечну хворобу

10:56

У МОЗ розповіли, яким українцям обов'язково зроблять третє щеплення від COVID-19

10:40

В Україні до "червоної зони" переходять ще 7 областей: які обмеження запровадять

10:16

У Раді розповіли, за яких умов вакцина може стати платною та коли Відео

10:12

Авіаційних фахівців для Албанії навчатимуть у столичному НАУ

10:08

Магнітні бурі в листопаді 2021: розклад небезпечних для судин днів Відео

10:03

Які народні методи неефективні проти коронавірусу: у МОЗ здивували відповіддю

10:01

Чи шкідливо пити каву вранці-відповідь медика

09:43

Росія хоче зменшити ціну на газ для Європи заради збереження контрактів – Bloomberg

09:18

Броколі та шпинат: як відновити та поліпшити зір за допомогою правильного харчування

09:09

"Гостро не вистачає кисню": в Одесі в COVID-центрі почалася серйозна криза Відео

Реклама
08:54

В Україні новий рекорд щеплень за день: у МОЗ надали нову ковід-статистику

08:24

Україна пропонує "Газпрому" газовий контракт на 15 років: у РФ дають "задню"

08:24

Гороскоп на 27 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: виграш в лотерею або любов всього життя Відео

08:17

Має бути готова, якщо РФ зірве дах: чому Україну покликали на закриту зустріч НАТО Погляд

07:30

Арестович пригрозив Путіну ракетами України на Москву: Арахамія попередив про небезпеку заяви Відео

07:23

На зміну морозам прийде тепло та проливні дощі: чим погода здивує Україну на початку листопада

06:29

16-річний влаштував смертельну аварію: що відомо про підлітка та масштабну ДТП в Харкові

06:25

Газовий удар Росії по Європі у ФРН вирішили "не помітити": у Берліні зробили заяву щодо СП-2 Відео

06:16

Росія хоче дотиснути Європу своїм газовим ломом Погляд

05:40

Неймовірно смачний сирний суп: покроковий рецепт Відео

05:20

Українців налякали морозами до -25º: коли чекати лютого холоду Відео

03:51

Інфекціоніст пояснила, кому точно знадобиться третя доза COVID-вакцини Відео

03:18

У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун Відео

02:45

Світлана Лобода в білосніжній весільній сукні заінтригувала фанатів

02:21

Прикмети на 27 жовтня: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в біду Відео

01:56

Ця крупа здатна на багато що: розкрита нова унікальна користь гречки

01:47

Українцям пообіцяли різке потепління: коли та де чекати нове "бабине літо" Відео

01:46

Найстрашніше - попереду: ексміністр пояснив неминучість тотального локдауну Відео

00:55

Страшна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аварії Фото Відео

00:40

Хеллоуїн 2021: шпалери на робочий стіл і страшні картинки до свята

Реклама
00:39

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в критичному стані

26 жовтня, вівторок
23:49

Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинку Відео

23:20

Комаровський розповів, як відрізнити коронавірус від ГРВІ Відео

23:18

Горе-мати, яка в прямому ефірі Instagram била свого 4-річного сина, пояснила вчинок

22:40

Вперше в історії: Україна застосувала турецький Bayraktar в бою і зупинила обстріл Гранітного Відео

22:36

Від авто нічого не залишилося: у Харкові трапилася страшна аварія Фото Відео

22:23

В організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину Відео

21:59

Ця вагітність може стати рекордом: з'явилися подробиці про наймолодшу майбутню маму в Україні Відео

21:50

В Україну увірветься антициклон Rozamunde і принесе різку зміну погоди Відео

21:12

НАЗК перевірило декларацію Зеленського: що знайшли "в кишені" глави держави Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти