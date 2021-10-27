Підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, затримали: що загрожує 16-річному лихачу

Постраждалі в аварії перебувають у реанімації / скріншот

Поліція затримала В Харкові неповнолітнього водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП.

Відкрито кримінальне провадження, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з машиною Chevrolet. В результаті аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років і 16-річна дівчина з важкими травмами доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

У водіїв обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не виявлено, стверджують у поліції.

читайте такожЗірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП: фото з місця аваріїВідкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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Водій Infiniti затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

16-річний підліток влаштував смертельну аварію в Харкові

ДТП сталася у вівторок, 26 жовтня, близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. Автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості, врізався в машину марки Chevrolet Aveo - 16-річний підліток за кермом позашляховика намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Раніше ми розповідали, що в Бериславському районі Херсонської області позашляховик, за кермом якого був 15-річний підліток, злетів з дороги та врізався в дерево. З 6 хлопців, які були в машині, на місці загинули 4. Ще двох 17-річних хлопців з травмами забрала "швидка".