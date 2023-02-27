Журналіст спрогнозував, чи буде вихід ЗСУ на кордони 91-го означати закінчення війни

Як каже Майкл Накі, зараз рано в принципі обговорювати і виведення кривавим диктатором Путіним своїх військ на початкові позиції.

Чи буде вихід ЗСУ на кордони 91-го означати закінчення війни: прогноз журналіста / колаж фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Навряд чи успішні дії ЗСУ, які дозволять їм вибити їм російських окупантів на кордони України зразка 1991 року, призведуть до остаточного закінчення російсько-української війни. Про це заявив в інтерв'ю Главреду російський блогер, журналіст Майкл Накі.

"Гарне питання. Це багато в чому залежить від України, тому що саме Україна – головний суб'єкт. Це [виведення військ РФ з України] може стати предтечею для переговорів. Але справа в тому, що своїми діями Путін показав, що Його слову і його компромісам не можна вірити. Тому навіть в разі, якщо він продемонструє бажання з усього цього вийти, всі будуть впевнені (і матимуть рацію), що це – перегрупування для того, щоб знову почати військові дії. Тому мені складно уявити, щоб така ситуація означала закінчення війни, тим більше, що війна почалася не торік, а в 2014-му", − сказав Накі.

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За його словами, в нинішніх умовах рано в принципі обговорювати і виведення кривавим диктатором Путіним своїх військ на позиції, в яких вони перебували 23 лютого 2022 року.

"Але це вже друга надбудова над теорією – ми спочатку припускаємо, що Путін вивів війська до кордонів 23 лютого, а вже над цим будуємо ще одне припущення. Я, звичайно, великий фантазер, але таких громіздких конструкцій, чесно кажучи, навіть я не дуже можу потягнути", − підсумував він.

Що станеться після виходу ЗСУ на кордони 1991 року

Раніше військовий експерт і полковник запасу Роман Світан зазначав, що коли Україні вдасться повернути всі свої території і вийти на кордони станом на 1991 рік, це ще не означатиме повної перемоги над Росією. Повна перемога для України - це розпад Російської Федерації на частини.

Російський політолог Дмитро Орєшкін раніше зазначав, що окупаційні війська Росії змушені будуть вийти з території України до кордонів 1991 року. Однак залишається відкритим питання, де зупиниться Київ – Все буде вирішуватися на переговорах із Заходом. У прикордонних з Україною російських регіонах ситуація стане непередбачуваною.

Також раніше ексзамміністра з питань от і ВПО, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука висловив думку, що війна Росії проти України не завершиться після того, як українські захисники вийдуть на кордони 1991 року. Тільки повний розвал Російської Федерації означатиме остаточну перемогу України в цій війні.

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