Путін відступить до кордонів 1991 року, але де зупиниться Україна - велике питання - політолог

На Україну очікує доля Західної Німеччини після 1945 року - відновлення і запуск програм за аналогією з "планом Маршалла", вважає Дмитро Орєшкін.

Мені важко уявити перемогу Путіна в Україні - Орєшкін / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Окупаційні війська Росії змушені будуть вийти з території України до кордонів 1991 року. Однак залишається відкритим питання, де зупиниться Київ – все вирішуватиметься на перемовинах із Заходом. У прикордонних з Україною російських регіонах ситуація стане непередбачуваною. Про це заявив російський політолог Дмитро Орєшкін.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Путіну доведеться відступити до міжнародно визнаних кордонів України. Втім, незрозуміло, де зупиняться українські війська, і це питання вирішуватиметься вже на перемовинах із Заходом.

"Я насилу можу собі уявити серйозну перемогу Путіна. Так чи інакше, у тій чи іншій конфігурації, він буде змушений відступити до кордонів 1993 або 1991 року. Адже питання не лише у Путіні, але і в тому, де погодиться зупинитися Україна. Це питання вирішуватиметься у перемовинах із Заходом. Там безліч складних параметрів, але мені здається, що Путін буде змушений відступити", - вважає Орєшкін.

На його думку, згодом важко буде спрогнозувати, які події почнуться в прикордонних з Україною регіонах Росії.

"А що потім почнеться на території на схід України – ситуація непередбачувана", - прогнозує експерт.

На українську державу очікує доля Західної Німеччини після 1945 року. Союзники допоможуть відновленню країни.

"З Україною ж усе більш-менш зрозуміло – швидке відновлення державності за допомогою Заходу, "плану Маршалла" тощо. Приблизно те саме, що було зроблено із Західною Німеччиною після 1945 року", - підкреслив Дмитро Орєшкін.

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі про те, що ЗСУ буде складно вибити російських окупантів зі своєї території в 2023-му, підкреслив – у Києва є можливості для завершення війни з Москвою в поточному році. Прогнози розвідки залишаються актуальними.

Колишній командувач військами Сполучених Штатів в Європі, генерал у відставці Марк Хертлінг зробив прогноз, згідно з яким весна 2023 року стане головним і переломним моментом у війні Росії проти України. Росіяни посилять свої окупаційні війська мобілізованими. На думку Хертлінга, ЗСУ потрібно буде проводити загальновійськові операції на півдні і сході країни і відбивати ворожі атаки на Донбасі.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що сили оборони України можуть випередити російських окупантів і першими перейти в наступ у березні. Такий сценарій можливий в тому випадку, якщо росіяни так і не зберуть ударне угруповання, а ЗСУ вдасться сформувати потрібні для контрнаступу резерви.

Дивіться повну версію інтерв'ю Дмитра Орєшкіна Главреду

Загроза наступу Росії на Україну: