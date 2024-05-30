УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Життя закінчилось, я померла": брат "Чеки" опублікував передсмертного листа Ірини Цибух

Ангеліна Підвисоцька
30 травня 2024, 23:33
358
Ірина Цибух з позивним "Чека" звернулася у своєму листі до своїх рідних та до всього українського народу.
Ирина Цыбух
Ірина Цибух залишила передсмертного листа / Колаж: Главред, фото: instagram/cheka_tsybukh, .instagram/yura_tsybukh

На фронті загинула парамедикиня, доброволиця батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух з позивним "Чека". Минулого року вона написала посмертного листа, ніби відчувала, що не дожеве до перемоги. Його опублікував брат Ірини - Юрій Цибух.

Юрій опублікував текст листа, який Ірина написала від руки. У своєму пості він зізнається, що після цієї страшної звістки його огорнула пустота. Для нього "Чека" була найкращою людиною у світі.

"Привіт, прийміть мої співчуття, не люблю, коли ви сумуєте, але мине час і цей розпач розсіється, доведеться продовжувати жити життя. Тому не гайте час на страждання, живіть далі...

відео дня

Життя закінчилось і ця свобода більше не має ніякого змісту. Сьогодні і навіки мені всеодно, що про мене, про вас, про цей текст, про усе скажуть люди. Наберуть ці речення лайки чи ні, нарешті нічия думка мене не цікавить, я померла...

Найбільше за що хочу сказати дякую собі, батькам, брату, рідним та друзям, дякую, що дозволяли мені бути вільною, жити те життя, яке хочеться...

Сьогодні усе позаду, моє життя закінчилось і мені важливо було пройти його гідно: бути чесною, доброю, люблячою людиною...

Брате, не журись, ще на твої 17 перестала за тебе переживати ... Якщо матиму можливість підтримуватиму тебе з неба. Але це не має значення, поки я жива, ми любили одне один одного, були чудовим братом і сестрою, це були гарні часи, хай ці спогади зігрівають тебе, мотивують, але в жодному випадку не розстроюють ... Будьте гідними подвигів наших героїв, не журіться, будьте сміливими!

Цілую, ваша 08.04.23 Донеччина"

  • Посмертний лист Ірини Цибух
    Посмертний лист Ірини Цибух "Чеки" фото: instagram/yura_tsybukh
  • Посмертний лист Ірини Цибух
    Посмертний лист Ірини Цибух "Чеки" фото: instagram/yura_tsybukh
  • Посмертний лист Ірини Цибух
    Посмертний лист Ірини Цибух "Чеки" фото: instagram/yura_tsybukh

Реакція Зеленського на загибель "Чеки"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель Ірини Цибух. Вона одна із тих, хто не лише захищав державу, а й закликав людей долучатися, тренуватися та бути ефективними. Це стосувалося не лише питань фронтової медицини, а й питань поваги до українських воїнів, меморіалізації подвигу українців, каже Зеленський.

"Мої співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені. Вічна та світла пам’ять усім, хто віддав своє життя заради України! Я дякую кожному й кожній у світі, хто небайдужий і робить усе можливе, щоб російське зло скоріше пішло з української землі", - сказав президент.

Нагадаємо, 29 травня на 64-му році життя пішов з життя засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Про це повідомили журналісти агентства.

Також 6 травня загинув на фронті відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко, якому було всього 30 років. З початку російського вторгнення Пелешенко вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Багато постраждалих, під завалами люди: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові

Багато постраждалих, під завалами люди: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові

00:48 Україна
РФ терміново відтягує піхоту та артилерії з Херсонщини: куди перекидають окупантів

РФ терміново відтягує піхоту та артилерії з Херсонщини: куди перекидають окупантів

00:01 Україна
"Життя закінчилось, я померла": брат "Чеки" опублікував передсмертного листа Ірини Цибух

"Життя закінчилось, я померла": брат "Чеки" опублікував передсмертного листа Ірини Цибух

23:33 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Який вигляд мала Заворотнюк перед смертю - останнє фото актриси 37034

Який вигляд мала Заворотнюк перед смертю - останнє фото актриси

Мені навіть не цікаво : Ксенія Мішина розчарувала шанувальників 16288

"Мені навіть не цікаво": Ксенія Мішина розчарувала шанувальників

Померла Анастасія Заворотнюк - подробиці 10750

Померла Анастасія Заворотнюк - подробиці

Росія завдала масованого удару по Україні: у багатьох областях - вибухи 7553

Росія завдала масованого удару по Україні: у багатьох областях - вибухи

Останні новини

00:48

Багато постраждалих, під завалами люди: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові

00:01

РФ терміново відтягує піхоту та артилерії з Херсонщини: куди перекидають окупантів

30 травня, четвер
23:33

"Життя закінчилось, я померла": брат "Чеки" опублікував передсмертного листа Ірини ЦибухФото

23:20

США дозволили бити ЗСУ американською зброєю по Росії, але з обмовкою

23:05

Усе всерйоз: Злата Огнєвіч показала особисті кадри з весільного салонуВідео

Україні потрібно бити на 300-400 кілометрів вглиб РФ, це змусить Кремль відвести війська - РиженкоУкраїні потрібно бити на 300-400 кілометрів вглиб РФ, це змусить Кремль відвести війська - Риженко
22:56

Розкрито західну зброю, якою Україна зможе завдавати ударів по Росії

22:52

Чоловіка Анастасії Заворотнюк підловили в готелі: не поїхав додому

22:36

Відома співачка розповіла про близький зв'язок із Даніелем Салемом

22:23

Відключення світла повернуться: в Укренерго анонсували погіршення ситуації

Реклама
21:50

ЗСУ контролюють Вовчанськ на 70%: що відбувається у місті та за містом

21:42

"Ця людина хвора": відома українська актриса розповіла про Ірину Фаріон

21:42

Це має знати кожен: яка користь від смородини та чому її можуть їсти не всіВідео

21:39

Ціла будівля у вогні: на Алтаї згоріла таємна дача Путіна

21:15

Росія стає уразливою для ядерного удару у відповідьПогляд

21:04

Потужний удар у Криму: ЗСУ розбили поромну переправу окупантів

20:57

Одним махом 4 катери: з'явилися фантастичні подробиці "бавовни" в Криму

20:55

Інструктори Франції в Україні: Макрон готує заяву під візит Зеленського

20:28

Як знищити бур’яни між садовим гравієм: жінка здивувала методомВідео

20:26

Можливі навіть катаклізми: Влад Росс назвав найгірші дні для подорожей у червніВідео

20:07

Нам пощастило, що в нас є союзники, але цього не достатньо для перемогиПогляд

Реклама
20:01

Росіяни в гарячці відновлюють злітні смуги в Криму: що відбувається

19:39

Штормовий вітер та грози: майже всю Україну заливатимуть дощі

19:04

Шкідники більше не проблема: мильний розчин від попелиці, який врятує рослиниВідео

18:51

Україна і США підпишуть гарантії безпеки перед "самітом миру" - FT

18:50

"Помер, воскрес і висміюю інших": Потап виправдався за слова про Заворотнюк

18:36

Логістичні маршрути частково перерізані: у ЗСУ розкрили ситуацію на Харківщині

18:31

Справжнє благо для країни: як Заворотнюк відреагувала на перемогу Зеленського

18:24

Аукціон колекційного класичного мистецтва в аукціонному домі Goldens пресс-релиз

18:13

Не кожного року: коли насправді потрібно робити флюорографію і що вона виявляєВідео

18:04

Скільки потрібно "перемолоти" росіян, щоб РФ закінчила війну: експерт вразив відповіддюВідео

17:53

Чому останні дні українцям не вимикають світло: Шмигаль назвав причину

17:52

"Маю думати про гроші": чим Тоня Матвієнко заробляє під час війни

17:42

Гороскоп на червень-2024 від Влада Росса: чим небезпечний місяць і в яких справах чекати удачіЕксклюзив

17:41

Не можна порушувати 3 заборони: що буде, якщо не прислухатися до прикмет

17:37

"Не продавайте нерухомість із знижкою, думайте на перспективу" - експерт новости компании

17:34

Про це знають одиниці: для чого потрібні черв'яки в природі – цікавий фактВідео

17:30

Загадка для найкмітливіших: треба знайти собаку за 6 секунд

17:13

Чоловіки пристають до дівчини в спортзалі, але коли вона обертається - тікаютьВідео

17:10

Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв опинився на милицях - що сталося

16:36

Росіяни почали штрум на острів Нестрига: у ЗСУ розкрили важку ситуацію на фронті

Реклама
16:21

"Це частина самооборони": ще 2 країни дозволили Україні бити по Росії

16:19

Надія ще є: що робити якщо не зійшла морква - порада для городниківВідео

16:13

"Ну що, Настя?": Потапа захейтили за зловтіху через смерть Заворотнюк

15:30

Церковне свято 31 травня: що заборонено робити в останній день весни

15:23

Лідер музичного гурту вирушив добровольцем до ЗСУ

15:07

Франція відправить військових в Україну: ЗМІ розкрили деталі і назвали терміни

15:03

Під час атаки на Крим могли бути уражені 7 суден РФ: деталі операції ГУР

14:42

Ви будете в шоці: як прибрати черв'яків із черешні - швидкий та дієвий методВідео

14:36

Заворотнюк повністю позбавила чоловіка спадщини: кому дістанеться все

14:29

Плакав і хапався за серце: дружина влаштувала Віктору Павліку шок після операціїВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти