"Життя закінчилось, я померла": брат "Чеки" опублікував передсмертного листа Ірини Цибух

Ірина Цибух з позивним "Чека" звернулася у своєму листі до своїх рідних та до всього українського народу.

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Ірина Цибух залишила передсмертного листа / Колаж: Главред, фото: instagram/cheka_tsybukh, .instagram/yura_tsybukh

На фронті загинула парамедикиня, доброволиця батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух з позивним "Чека". Минулого року вона написала посмертного листа, ніби відчувала, що не дожеве до перемоги. Його опублікував брат Ірини - Юрій Цибух.

Юрій опублікував текст листа, який Ірина написала від руки. У своєму пості він зізнається, що після цієї страшної звістки його огорнула пустота. Для нього "Чека" була найкращою людиною у світі.

"Привіт, прийміть мої співчуття, не люблю, коли ви сумуєте, але мине час і цей розпач розсіється, доведеться продовжувати жити життя. Тому не гайте час на страждання, живіть далі... відео дня Життя закінчилось і ця свобода більше не має ніякого змісту. Сьогодні і навіки мені всеодно, що про мене, про вас, про цей текст, про усе скажуть люди. Наберуть ці речення лайки чи ні, нарешті нічия думка мене не цікавить, я померла... Найбільше за що хочу сказати дякую собі, батькам, брату, рідним та друзям, дякую, що дозволяли мені бути вільною, жити те життя, яке хочеться... Сьогодні усе позаду, моє життя закінчилось і мені важливо було пройти його гідно: бути чесною, доброю, люблячою людиною... Брате, не журись, ще на твої 17 перестала за тебе переживати ... Якщо матиму можливість підтримуватиму тебе з неба. Але це не має значення, поки я жива, ми любили одне один одного, були чудовим братом і сестрою, це були гарні часи, хай ці спогади зігрівають тебе, мотивують, але в жодному випадку не розстроюють ... Будьте гідними подвигів наших героїв, не журіться, будьте сміливими! Цілую, ваша 08.04.23 Донеччина"

Реакція Зеленського на загибель "Чеки"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель Ірини Цибух. Вона одна із тих, хто не лише захищав державу, а й закликав людей долучатися, тренуватися та бути ефективними. Це стосувалося не лише питань фронтової медицини, а й питань поваги до українських воїнів, меморіалізації подвигу українців, каже Зеленський.

"Мої співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені. Вічна та світла пам’ять усім, хто віддав своє життя заради України! Я дякую кожному й кожній у світі, хто небайдужий і робить усе можливе, щоб російське зло скоріше пішло з української землі", - сказав президент.

Нагадаємо, 29 травня на 64-му році життя пішов з життя засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Про це повідомили журналісти агентства.

Також 6 травня загинув на фронті відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко, якому було всього 30 років. З початку російського вторгнення Пелешенко вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну.

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