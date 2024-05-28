Помер легендарний журналіст і засновник 'Інтерфакс-Україна' Олександр Мартиненко

На 64-му році життя пішов з життя засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Про це повідомили журналісти агентства.
"Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок", - йдеться у повідомленні.
Про причини смерті легендарного журналіста колектив інформаційного агенства наразі не повідомив.
Олександр Мартиненко пройшов шлях від кореспондента та редактора відділу газети "Орієнтир Діп" до головного редактора агентства "Харків-новини". Також він працював консультантом у Адміністрації президента України та був прессекретарем президента України у період з 1998 по 2001 рік. У 2003 році він став генеральним директором "Інтерфакс-Україна".
Також журналіст за життя отримав такі нагороди:
- кавалер ордена "За заслуги" III ступеня (2022),
- ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (2020).
Крім цього, Мартиненко став заслуженим журналістом України у 2010 році.
Президент Зеленський висловив свої співчуття з приводу смерті засновника та голови агентства "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка.
"Щойно дізнався про смерть засновника і багаторічного голови агентства "Інтерфакс-Україна", заслуженого журналіста України Олександра Мартиненка. У наш час важливо доносити правду та бути її рупором, тому смерть Олександра Владленовича – це втрата для всієї України. Він пройшов значний і складний шлях в українській журналістиці, переживав із нею та всією Україною як хороші, так і дуже складні часи. Проте плоди його праці назавжди залишать його в історії України та пам’яті українців. Мої співчуття рідним та близьким і вічна пам’ять Олександру Владленовичу", - написав президент.
Нагадаємо, у віці 69 років помер відомий український спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій. Він протягом багатьох років працював на Суспільному мовленні і став першим серед українських спортивних журналістів, який отримав нагороду від Міжнародної асоціації спортивної преси за свою діяльність на олімпійських заходах.
Також на фронті загинув відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко. Йому було 30 років. З початку російського вторгнення Пелешенко вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну.
Як повідомляв Главред, 16 квітня у віці 56 років помер український письменник і публіцист Дмитро Капранов. Літератор мав проблеми із серцем, проте лікарі не давали трагічних прогнозів. Вранці Дмитру стало погано, а трохи згодом його життя обірвав серцевий напад.
Читайте також:
- Захищав пораненого побратима: на фронті загинув відомий український актор
- Був одним з наймолодших захисників "Азовсталі": на війні загинув Назарій Гринцевич
- На фронті загинув герой відомого мему "Ду ю спік паски?"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред