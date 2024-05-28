Помер легендарний журналіст і засновник 'Інтерфакс-Україна' Олександр Мартиненко

У віці 64 років помер Олександр Мартиненко. Він мав значний досвід в журналістиці та працював на посаді пресекретаря президента України.

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Помер голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко / Колаж: Главред, фото: Інтерфакс-Україна, t.me/V_Zelenskiy_official

На 64-му році життя пішов з життя засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Про це повідомили журналісти агентства.

"Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Про причини смерті легендарного журналіста колектив інформаційного агенства наразі не повідомив.

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Олександр Мартиненко пройшов шлях від кореспондента та редактора відділу газети "Орієнтир Діп" до головного редактора агентства "Харків-новини". Також він працював консультантом у Адміністрації президента України та був прессекретарем президента України у період з 1998 по 2001 рік. У 2003 році він став генеральним директором "Інтерфакс-Україна".

Також журналіст за життя отримав такі нагороди:

кавалер ордена "За заслуги" III ступеня (2022),

ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (2020).

Крім цього, Мартиненко став заслуженим журналістом України у 2010 році.

Президент Зеленський висловив свої співчуття з приводу смерті засновника та голови агентства "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка.

"Щойно дізнався про смерть засновника і багаторічного голови агентства "Інтерфакс-Україна", заслуженого журналіста України Олександра Мартиненка. У наш час важливо доносити правду та бути її рупором, тому смерть Олександра Владленовича – це втрата для всієї України. Він пройшов значний і складний шлях в українській журналістиці, переживав із нею та всією Україною як хороші, так і дуже складні часи. Проте плоди його праці назавжди залишать його в історії України та пам’яті українців. Мої співчуття рідним та близьким і вічна пам’ять Олександру Владленовичу", - написав президент.

Нагадаємо, у віці 69 років помер відомий український спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій. Він протягом багатьох років працював на Суспільному мовленні і став першим серед українських спортивних журналістів, який отримав нагороду від Міжнародної асоціації спортивної преси за свою діяльність на олімпійських заходах.

Також на фронті загинув відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко. Йому було 30 років. З початку російського вторгнення Пелешенко вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну.

Як повідомляв Главред, 16 квітня у віці 56 років помер український письменник і публіцист Дмитро Капранов. Літератор мав проблеми із серцем, проте лікарі не давали трагічних прогнозів. Вранці Дмитру стало погано, а трохи згодом його життя обірвав серцевий напад.

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