Чемпіон Європи захищав Україну: на фронті загинув знаменитий спортсмен-важкоатлет

Олександр Пелешенко був заслуженим майстром спорту України, дворазовим чемпіоном Європи та учасником Олімпійських ігор.

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Олександр Пелешенко загинув на фронті / Колаж: Главред, Фото: Facebook/uwf.net.ua

На фронті загинув відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко.

Про смерть відомого українського спортсмена йдеться в повідомленні у Facebook Федерації важкої атлетики України.

"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце заслуженого майстра спорту України, дворазового чемпіона Європи з важкої атлетики Олександра Пелешенка. Висловлюємо щирі співчуття родині та всім, хто знав Олександра", - написали у ФТУ. відео дня

Як уточнюється, Пелешенку було 30 років. Він був заслуженим майстром спорту України, дворазовим чемпіоном Європи (2016 і 2017 роки), учасником Олімпійських ігор з важкої атлетики, де посів 4 місце (2016).

При цьому з перших днів російського вторгнення Пелешенко вступив до лав ЗСУ на захист своєї країни.

Пелешенко народився на Луганщині в місті Петрово-Красносілля. Нині його рідне місто перебуває під російською окупацією.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині загинув відомий спортсмен з Одеси. У боях з окупантами загинув майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з пістолета і колишній наставник паралімпійської збірної України Валентин Дондіков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в боях за Україну героїчно загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе. З лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

До того у важких боях за свободу і незалежність нашої країни загинув гравець української стрітбольної ліги 3х3 Сергій Федоров, який був відомий під псевдонімом "Фред".

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