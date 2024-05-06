Чемпіон Європи захищав Україну: на фронті загинув знаменитий спортсмен-важкоатлет

На фронті загинув відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко.
Про смерть відомого українського спортсмена йдеться в повідомленні у Facebook Федерації важкої атлетики України.
"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце заслуженого майстра спорту України, дворазового чемпіона Європи з важкої атлетики Олександра Пелешенка. Висловлюємо щирі співчуття родині та всім, хто знав Олександра", - написали у ФТУ.відео дня
Як уточнюється, Пелешенку було 30 років. Він був заслуженим майстром спорту України, дворазовим чемпіоном Європи (2016 і 2017 роки), учасником Олімпійських ігор з важкої атлетики, де посів 4 місце (2016).
При цьому з перших днів російського вторгнення Пелешенко вступив до лав ЗСУ на захист своєї країни.
Пелешенко народився на Луганщині в місті Петрово-Красносілля. Нині його рідне місто перебуває під російською окупацією.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині загинув відомий спортсмен з Одеси. У боях з окупантами загинув майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з пістолета і колишній наставник паралімпійської збірної України Валентин Дондіков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в боях за Україну героїчно загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе. З лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.
До того у важких боях за свободу і незалежність нашої країни загинув гравець української стрітбольної ліги 3х3 Сергій Федоров, який був відомий під псевдонімом "Фред".
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