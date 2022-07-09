Вибухи у Маріуполі: окупанти підірвались на вибухівці, яку встановили ЗСУ, є загиблі

Російські сапери підірвались на вибухівці у Маріуполі / Радио Свобода, УНИАН

У Маріуполі пролунав вибух. Це сталося поблизу ММК ім. Ілліча, коли російські окупанти намагалися розмінувати вибухівку. Внаслідок вибуху є загиблі. Про це повідомляє заступник міського голови Маріуполі Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Сьогодні в 5:56 ранку в районі ММК їм. Ілліча пролунав вибух, який чуло все місто. Центр, Житловий мікрорайони 17; 23 та навіть у Сартані (передмістя Маріуполя. - Ред.) будинки здригнулись. Окупанти замовчують, і зрозуміло чому. Ще один палкий привіт переказав окупантам наш Героїчний Гарнізон Маріуполя. Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона", - написав Петро Андрющенко.

Він додав, що багато маріупольців перед вибухом чули звук від літака. Однак заступник мера вважає, що в них так проявляється посттравматичний синдром.

Згодом російські пропагандисти повідомили про те, що російські окупанти приступили до розмінування газопроводу, а українські захисники залишили там нерозірвані боєприпаси, гранати та міни.

Російські сапери підірвались на міні у Маріуполі / Скриншот

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Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти намагалися розмінувати територію Азовсталі і підірвалися на міні. Поранення отримали четверо російських саперів. Один з окупантів перебував у важкому стані.

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