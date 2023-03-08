Жива сила у окупантів не закінчиться ніколи, але гроші закінчаться до літа - Світан

Росія почне сильніше відчувати ефект від введених проти неї санкцій, упевнений експерт

Роман Світан, російські військові / особистий архів Романа Світана, Міноборони РФ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінив, чи вистачить Росії ресурсів для ведення війни проти України до літа 2023 року.

Експерт зазначив, що жива сила в окупантів не закінчиться ніколи.

"Вони можуть її збирати принаймні по 100 тис.на місяць. У РФ не закінчаться і елементи техніки, які там можуть виробляти. Вони можуть виготовляти цю техніку, нехай в невеликих кількостях, тому повністю вона звичайно не закінчиться. Ми не знищимо заводи з її виробництва", - пояснив Світан в інтерв'ю ТСН.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Росія почне сильніше відчувати ефект від введених проти неї санкцій, упевнений експерт. Тоді і піде на спад фінансова складова.

"Без грошей жодна війна не рухається. Під світовим тиском у росіян до літа фінансовий потік-кров, що живить війну, закінчиться", - зазначив Світан.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов оцінив реальні ресурси російської окупаційної армії для повторного наступу на Україну. Експерт підкреслив, що для повторення великого наступу відразу на ряді напрямків, як це було 24 лютого 2022 року, у загарбників не вистачить ресурсів.

"На сьогодні - ні, у Росії не вистачить ресурсів. Річ у тому, що ту хвилю мобілізації, яку Путін на сьогодні зібрав – а це близько 300 тисяч – вони фактично в більшості своїй вже на території України. Деяка частина її – в Білорусі, а частина - ще на території РФ", - розповів Жданов.

Також ми писали, що російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман вважає, що ймовірність того, що в 2023 році Україна переможе у війні або, принаймні, переломить її хід на свою користь, досить велика.

"Ймовірність цього сценарію - 70%. З імовірністю 20% війна продовжиться, 10% – що відбудеться ескалація конфлікту з можливим застосуванням ядерної зброї, в який буде втягнуто НАТО. Однак, навіть якщо процес затягнеться, то в наступному році він закінчиться тим же - перемогою України", - сказав він.

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