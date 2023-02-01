Жданов відверто відповів, чи вистачить у РФ ресурсів для великого наступу на Україну

Для наступу одразу з кількох напрямків російським загарбникам треба дуже багато солдатів, заявив експерт.

Жданов оцінив реальні ресурси РФ для наступу / Міноборони РФ, сайт Кремля, Главред

Військовий експерт Олег Жданов оцінив реальні ресурси російської окупаційної армія для повторного наступу на Україну. Експерт підкреслив, що для повторення великого наступу одразу на низці напрямків, як це було 24 лютого 2022 року, у загарбників забракне ресурсів.

"На сьогоднішній день – ні, у Росії не вистачить ресурсів. Справа в тому, що ту хвилю мобілізації, яку Путін на сьогодні зібрав – а це близько 300 тисяч – вони фактично в більшості своїй вже на території України. Деяка частина її – в Білорусі, а частина – ще на території РФ", - розповів Жданов у інтерв’ю ТСН.ua.

Військовий експерт зауважив, що для наступу одразу з кількох напрямків російським загарбникам треба набагато більше солдатів.

"Якщо так говорити, щоб зайти з різних боків, як це було в лютому минулого року, то треба ще десь стільки ж війська і десь приблизно по півтора-два місяці, щоби його передислокувати і сформувати якісь ударні угруповання", - сказав Жданов.

Загроза повторного наступу РФ

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов розкрив сценарій повторного наступу росіян. За його словами, якщо російські окупаційні війська зважаться на новий наступ на Україну, то вони діятимуть за тим сценарієм, який намагалися реалізувати на початку повномасштабної війни.

"Все буде повторюватися так само, нічого не змінилося. Якщо росіяни здійснять ще одну спробу наступу на нашу територію, це будуть такі самі колони, які будуть вдиратися через кордон", - розповів Жданов.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, на річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації.

Нещодавно військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов заявив, що російські окупаційні війська вже намагаються йти у наступ, проте Збройні сили України не дають їм цього зробити. За його словами, якщо ЗСУ відійдуть з Бахмута, то наступ почнеться відразу.

Він підкреслив, що у разі наступу росіяни будуть йти в лоб, в обхід – як завгодно. У них немає варіантів, адже мета "СВО" не досягнута, а ресурси ще є.

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