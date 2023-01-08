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Імовірність - 70%: у 2023 році Україна здобуде перемогу у війні - соціолог

8 січня 2023, 13:49
Рік - це досить великий термін для такої напруженої війни. У 2023-му путінська Росія може зазнати поразки, після чого мир в Україні стане реальністю.
Ігор Ейдман, війна в Україні
Ігор Ейдман спрогнозував розвиток війни в Україні у 2023 році / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Імовірність того, що в 2023 році Україна переможе у війні або, принаймні, переламає її хід на свою користь, досить велика. Такий прогноз в інтерв'ю Главреду озвучив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"Спостерігаючи за подіями минулого року, можна зробити висновок, що зусилля Путіна по захопленню України, нарощуванню збройних сил там і посилення агресивних дій не привели до тих результатів, на які розраховувало російське керівництво. В ході війни видно, що час працює на Україну і наступальний потенціал Росії тане, а, відповідно, українська армія та українська держава посилюються. Упевнений, що ця тенденція збережеться і в майбутньому році", - вважає Ейдман.

За його словами, рік – це досить великий термін для такої напруженої війни. Соціолог припустив, що за цей рік путінська Росія зазнає поразки, після чого мир в Україні стане реальністю.

"Імовірність цього сценарію - 70%. З імовірністю 20% війна продовжиться, і 10% – що відбудеться ескалація конфлікту з можливим застосуванням ядерної зброї, в який буде втягнуто НАТО. Однак, навіть якщо процес затягнеться, то наступного року він закінчиться тим же - перемогою України. Я в цьому впевнений, тому що всі понти росіян та їхні розповіді про "другу армію світу", неймовірну надзброю та військові технології виявилися чистим блефом. Російська армія програє і може триматися лише екстенсивними методами – кидаючи в топку війни все більше і більше ресурсів (які, до речі, не безмежні)", - пояснив він.

Крім цього, санкції, зокрема, проти нафти і газу, лише набувають чинності. Якщо РФ позбудеться своїх нафтодоларів, тобто економічної бази, то не зможе фінансувати війну.

"А це відбудеться вже в 2023 році, тому що санкції проти нафти набули чинності 1 грудня, а проти нафтопродуктів почнуть діяти з 2 лютого. Завдяки самогубній політиці російської влади в газовій сфері, саме з цієї осені російський газ все менше надходить до Європи. Адже з доходів від продажу енергоносіїв Росія годувалася ще з часів Брежнєва, а зараз все це зруйновано. І це теж одна з причин, що дає мені можливість впевнено говорити про ймовірність краху путінського режиму та його програшу у війні в цьому році", - додав Ейдман.

Як повідомляв Главред, експерт Олег Жданов вважає, що США та Велика Британія ймовірно не хочуть затягування війни в Україні - такий сценарій нікому не вигідний. Водночас мають бути вирішені певні геополітичні завдання, головне з яких - послабити РФ настільки, щоб вона, наприклад, погодилася передати свою ядерну зброю під зовнішній контроль або оголосила себе без'ядерною державою.

"Однак швидка перемога України не може сприяти вирішенню цього завдання, адже з Росії потрібно витягнути весь її військовий потенціал, щоб Путін, як старенька в "Казці про рибака і рибку", залишився біля розбитого корита", - пояснив Жданов.

Тим часом начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов вважає, що 2023 рік може стати переможним для України. А Росію цього року чекає трансфер влади. При цьому лише час покаже, хто прийде в РФ до влади – реваншисти або лояльніші політики – після того, як з "трону" скинуть російського диктатора Володимира Путіна.

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війна в Україні Ігор Эйдман новини України війна Росії та України
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