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"Окупанти тиснуть по всім напрямкам": боєць ЗСУ розповів, чи полишають захисники Бахмут

8 березня 2023, 04:40
Погіршення погодних умов, а саме пересування по багнюці особового складу і техніки, впливає на бойові дії, зауважив військовий.
'Окупанти тиснуть по всім напрямкам': боєць ЗСУ розповів, чи полишають захисники Бахмут
Боєць ЗСУ розповів, чи полишають захисники Бахмут / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Наразі ситуація в Бахмуті дуже складна. Російські окупанти спрямували на цей напрямок найпотужніші сили і намагаються штурмувати місто-фортецю.

Як розповів боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Андрій Бабичев в коментарі 24 каналу, загарбники стягнули всі свої можливі сили і хотіли ще тиждень тому захопити Бахмут, але їм це не вдалося.

За словами військовослужбовця, окупанти продовжують тиснути по всім напрямкам довкола Бахмута. Особливу увагу вони приділяють так званим "кліщам", які вони хочуть зімкнути для того, щоб оточити все місто. Проте загарбникам не вистачає сил для того, щоб захопити місто.

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Бабичев зауважив, що українські військові проводять стабілізаційні дії, відштовхують ворога з півдня і з півночі міста. Це локальні контратаки, які не дозволяють росіянам просунутись і зімкнути кільце довкола Бахмута.

"Щодо оборони міста вирішує Генштаб, чи доцільно стояти в самому Бахмуті. Думаю, будемо там триматись, поки не виконаються якісь завдання. І потім командування буде вирішувати, залишимося ми там чи ні", - підкреслив боєць 93-ї бригади.

Військовослужбовець також розповів, що погіршення погодних умов, а саме пересування по багнюці особового складу і техніки, впливає на бойові дії.

"Якщо ми пересуваємось по багнюці, то ворог так само. І жодної переваги для нас у цьому немає. Шляхи довкола Бахмута прострілюються ворогом, тому ми пересуваємось альтернативними дорогами – в негоду на гусеничній техніці. Якщо погода покращиться, будемо використовувати швидшу і мобільнішу", - додав він.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни.

За словами військового експерта Олега Жданова, російські окупаційні війська продовжують безупинно штурмувати Бахмут Донецької області. Загарбники мають частковий успіх, а тому керівництво Збройних сил України може ухвалити рішення про виведення українських бійців з міста.

"Я думаю, що командування прийме таке рішення попри те, що нам вдалось за останню добу не допустити просування російських військ на замикання кільця навколо міста. За добу ворог не просунувся в сторону оточення ні на метр. Ми втримуємо фланги на півночі, північному заході та південному заході від Бахмута", - розповів він.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, наразі у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої з російськими загарбниками. Проте Збройні сили України мужньо тримають оборону і поки що не збираються полишати місто-фортецю.

"Поки що ні. Там тривають бої, є проблеми... Там сьогодні був командувач Сирський і відповідно оцінена оперативна обстановка. Так, є проблеми – підірвали міст, який дозволяв забезпечувати належне постачання Бахмута. Але там є інші можливості, забезпечення триває. Відповідно оперативна обстановка така сама, як була вчора, позавчора тощо. Йдуть інтенсивні вуличні бої", - зазначив Подоляк.

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