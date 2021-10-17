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Жорсткий локдаун в Україні неминучий: експерт розкрив причини та назвав терміни

17 октября 2021, 11:26
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Очікувати стабілізації з COVID-19 в Україні поки немає причин, вважає Андрій Александрін.

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В Україні прогнозують новий локдаун / УНІАН

Ситуація із захворюваністю коронавірусом в Україні продовжить погіршуватися, заявив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

Як пише він у матеріалі на Главреді, очікувати стабілізації в Україні поки немає причин.

"Жорсткий локдаун буде введений в будь-якому випадку. Це відбудеться, як тільки будуть заповнена критична більшість ліжок в лікувальних установах", - попередив експерт.

Він пояснив, що за нинішньою тенденцією, рівень заповнюваності лікарняних ліжок вже перевищив як показники весни 2021, так і осені 2020 року.

"А це означає, що локдаун буде введений вже найближчим часом. За всіма розрахунками, все повинно було початися тільки з середини жовтня, але ці очікування, на жаль, не виправдалися, тому зростання захворюваності сталося набагато раніше. Тому вже в листопаді ми можемо стати заручниками тотального карантину", - зазначив глава НЕГІК.

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"Круте піке" з COVID-19: експерт назвав причини

При цьому він пояснив, що в Україні негативне піке з коронавірусом обумовлено декількома факторами:

  • рівень вакцинопрофілактики в Україні вкрай низький (з урахуванням низького рівня вакцинації, особливо в групах ризику, можна говорити про те, що українське суспільство сьогодні не захищене);
  • в Україні з початку пандемії не впровадили жодної програми інфекційної безпеки соціально-критичних об'єктів-дитячих садків, шкіл і транспорту.

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Коронавірус в Україні:

Згідно з даними на ранок неділі, 17 жовтня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 288 осіб. З них 1086 дітей і 154 медичних працівника.

За минулі 24 години з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 4 747 осіб. Видужала 3 541 людина. Загинули 219 людей.

Найбільше заражень зафіксовано в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (748), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.

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