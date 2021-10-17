Коронавірус в Україні 17 жовтня: за добу встановлено 11 288 випадків зараження COVID-19

За минулі 24 години госпіталізували 4 747 осіб.
Згідно з даними на ранок неділі, 17 жовтня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 288 осіб. З них 1086 дітей і 154 медичних працівника.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулі 24 години з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 4 747 осіб. Видужала 3 541 людина. Загинули 219 людей.
Найбільше заражень зафіксовано в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (748), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.
Коронавірус в Україні – дані на 17 жовтня
- Госпіталізовано – 4 474 осіб;
- Загинули – 219 людей;
- Видужала 3 541 людина;
Кількість тестів на COVI-19 за минулу добу
- ПЛР-тести: 72 970;
- ІФА – 5 350;
- Антиген-тести на SARS-CoV-2 – 34 075.
Статистика захворюваності на COVID-19 за весь час
- Захворіли – 2 635 170 осіб;
- Одужало – 2 325 997 людей;
- Загинули – 60 633 людини;
- Кількість ПЛР-тестів – 13 557 776.
Коронавірус в Україні 17 Жовтня-статистика за добу по містах
- м. Київ – 451 випадок;
- Вінницька область – 178 випадків;
- Волинська область – 269 випадків;
- Дніпропетровська область – 748 випадків;
- Донецька область – 934 випадки;
- Житомирська область – 258 випадків;
- Закарпатська область – 68 випадків;
- Запорізька область – 678 випадків;
- Івано-Франківська область – 283 випадки;
- Київська область – 334 випадки;
- Кіровоградська область – 72 випадки;
- Луганська область – 297 випадків;
- Львівська область – 588 випадків;
- Миколаївська область – 294 випадки;
- Одеська область – 1 396 випадків;
- Полтавська область – 310 випадків;
- Рівненська область – 309 випадків;
- Сумська область – 638 випадків;
- Тернопільська область – 344 випадки;
- Харківська область – 948 випадків;
- Херсонська область – 609 випадків;
- Хмельницька область – 384 випадки;
- Черкаська область – 334 випадки;
- Чернівецька область – 436 випадків;
- Чернігівська область – 128 випадків.
Коронавірус в Україні
У суботу вранці, 16 жовтня, у МОЗ заявили про 12 983 нові випадки зараження коронавірусної інфекції за добу. У лікарнях опинилося 2 859 осіб.
У зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19 Запорізька, Донецька, Одеська та Дніпропетровська область з 18 жовтня переходять до червоної зони карантинних обмежень.
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що пік захворюваності на коронавірус в Україні розпочнеться з 25 жовтня. На країну очікуватимуть складні 10 днів, проте медична система повинна витримати навантаження.