Коронавірус в Україні 17 жовтня: за добу встановлено 11 288 випадків зараження COVID-19

В Україні за добу видужала 3 541 людина / Daniel Foster / flickr.com/

Згідно з даними на ранок неділі, 17 жовтня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 288 осіб. З них 1086 дітей і 154 медичних працівника.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулі 24 години з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 4 747 осіб. Видужала 3 541 людина. Загинули 219 людей.

Найбільше заражень зафіксовано в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (748), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.

Коронавірус в Україні – дані на 17 жовтня

Госпіталізовано – 4 474 осіб;

Загинули – 219 людей;

Видужала 3 541 людина;

Кількість тестів на COVI-19 за минулу добу

ПЛР-тести: 72 970;

ІФА – 5 350;

Антиген-тести на SARS-CoV-2 – 34 075.

Статистика захворюваності на COVID-19 за весь час

Захворіли – 2 635 170 осіб;

Одужало – 2 325 997 людей;

Загинули – 60 633 людини;

Кількість ПЛР-тестів – 13 557 776.

Коронавірус в Україні 17 Жовтня-статистика за добу по містах

м. Київ – 451 випадок;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 269 випадків;

Дніпропетровська область – 748 випадків;

Донецька область – 934 випадки;

Житомирська область – 258 випадків;

Закарпатська область – 68 випадків;

Запорізька область – 678 випадків;

Івано-Франківська область – 283 випадки;

Київська область – 334 випадки;

Кіровоградська область – 72 випадки;

Луганська область – 297 випадків;

Львівська область – 588 випадків;

Миколаївська область – 294 випадки;

Одеська область – 1 396 випадків;

Полтавська область – 310 випадків;

Рівненська область – 309 випадків;

Сумська область – 638 випадків;

Тернопільська область – 344 випадки;

Харківська область – 948 випадків;

Херсонська область – 609 випадків;

Хмельницька область – 384 випадки;

Черкаська область – 334 випадки;

Чернівецька область – 436 випадків;

Чернігівська область – 128 випадків.

Коронавірус в Україні

У суботу вранці, 16 жовтня, у МОЗ заявили про 12 983 нові випадки зараження коронавірусної інфекції за добу. У лікарнях опинилося 2 859 осіб.

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У зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19 Запорізька, Донецька, Одеська та Дніпропетровська область з 18 жовтня переходять до червоної зони карантинних обмежень.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що пік захворюваності на коронавірус в Україні розпочнеться з 25 жовтня. На країну очікуватимуть складні 10 днів, проте медична система повинна витримати навантаження.