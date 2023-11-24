'Жест доброї волі': росіяни готуються тікати відразу з 2 міст - полковник ЗСУ

За словами експерта, росіяни можуть піти з лівобережжя Херсонської області в рамках, так званого, жесту доброї волі.

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Росіяни готуються тікати відразу з 2 міст - полковник ЗСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони України, armyinform.com.ua

Росіяни опрацьовують сценарій "жесту доброї волі" з лівого берега Дніпра. Це помітно по тому, як вони свого часу з півночі на південь спорудили вертикальні лінії оборони, призначені для утримання наступаючої армії і прикриття відступаючих російських військ до Криму. На супутникових знімках можна побачити, що їхні укріпрайони розташовані з урахуванням таких планів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан

"Певні дії, передбачені протоколами безпеки, росіяни вже виконують. Наприклад, з Олешок і Токмака вони евакуюють ближче до Криму представників окупаційної влади, колаборантів і їхні сім'ї. Вивозять і архіви. Помітно, що заходи реалізуються в межах заздалегідь затверджених планів", - зазначає Роман Світан.

За його словами, росіяни готуються до відходу з лівобережжя Херсонської області, проте реалізація сценарію залежить від багатьох параметрів.

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"Один із них - наявність в української армії достатньої кількості сил і засобів. Якщо у нас буде вистачати резервів і ми почнемо просування, противник піде. Резервів у РФ уже немає - вони усі на фронті і виконують бойові завдання. Виведення будь-якого підрозділу з бою призведе лише до його послаблення, оскільки у такому випадку військові вже не зможуть виконувати свої завдання на іншій ділянці. Це призведе до оголення лінії фронту і стане згубним для противника", - вказує полковник запасу ЗСУ.

Він вказує на те, що найзручнішим варіантом для військ Росії стане відведення своїх сил на заздалегідь підготовлені рубежі.

"Вони можуть відійти на підготовлені позиції третьої лінії оборони, яка проходить від Скадовська до Нової Каховки. Крім того, у них є ще один рубіж поблизу переходів до Криму – поблизу Перекопа і Чонгара. Там російські війська теж побудували серйозну лінію оборони. А якщо вони вирішать піти ще й із Запорізького фронту, вже готова лінія оборони з Донецька до Маріуполя за лінією Донецьк-Волноваха-Маріуполь. Це аналог лінії Суровікіна, яку росіяни спорудили від позицій на Запоріжжі до Донецька", - резюмував Роман Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 листопада російські пропагандисти заявили, що окупаційні війська покинули Херсонщину. Однак як повідомила керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк насправді це брехня.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що окупантам РФ буде вигідно прийняти рішення про відведення військ з лівого берега Дніпра в Херсонській області. Це було б виправдано з військової точки зору.

14 листопада глава Офісу президента США Андрій Єрмак заявив, що контратака українських ЗСУ продовжується, а ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра.

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