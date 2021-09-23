УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Жертвою міг виявитися не тільки Шефір: у МВС пояснили, чому кілер стріляв по водієві авто

23 сентября 2021, 22:46
Прослушать новость
Остановить

У МВС заявили, що докладе всіх зусиль, щоб знайти нападників.

Шефір
Авто Шефіра розстріляв кілер / Главред

При замаху на помічника президента України Сергія Шефіра кілер стріляв по водієві, щоб машина втратила керування і зупинилася.

Як каже радник глави МВС Антона Геращенко, після цього він би дострелив усіх, хто знаходився в автомобілі.

"Завдання кілера було спочатку стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно дострелити всіх, хто там знаходиться", - сказав Геращенко в ефірі програми Право на владу.

Він пояснив, що саме з цього перші постріли припали на передню частину автомобіля.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає, що правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто скоїв замах на помічника президента Сергія Шефіра.

Реклама

"У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе (щоб знайти нападників - ред.)", - сказав Геращенко.

Читайте такжеБільше сотні нацгвардійців і огляд кожного авто: ексклюзивні кадри з місця замаху на Шефіра

Замах на Сергія Шефіра - що важливо знати

22 вересня близько 10:20 ранку біля села Лісники в Обухівському районі Київської області обстріляли з автомата автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Сам Шефір не постраждав.

Його водій був поранений, але зумів виїхати з місця обстрілу і припаркуватися біля магазину АТБ, проїхавши близько 5 км з пробитим в результаті обстрілу заднім колесом.

Сергій Шефір виступив на брифінгу МВС, заявивши, що замах на нього було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади в країні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не знає, хто обстріляв автомобіль Сергія Шефіра. Він повідомив, що повернеться до Києва відразу після виступу в ООН і пообіцяв "сильну відповідь".

Також президент заявив, що замах на його першого помічника не вплине на політику його команди.

Пізніше Зеленський назвав ймовірною версією замаху на Шефіра реакцію різних політико-фінансових груп на обмеження їх впливу в Україні, але додав, що не збирається їх звинувачувати до результатів слідства.

Спочатку повідомлялося, що водій Шефіра поранений важко, однак пізніше стало відомо, що його життя поза небезпекою. Йому зробили операцію. Медики зазначили, що дістали дві кулі, життю нічого не загрожує.

Обстріл автомобіля Шефіра розслідується як замах на вбивство двох і більше осіб (ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Згідно з однією з версій, яку розглядають правоохоронці, замах міг бути скоєний за участю іноземних спецслужб.

Замах на Сергія Шефіра буде розслідуватися кількома правоохоронними органами, для взаємодії між якими буде створена спільна слідча група.

Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що дві робочі версії замаху на Шефіра, з якими працюють правоохоронці, - його діяльність як держслужбовця і спроба дестабілізувати політичну ситуацію в Україні.

viber
Антон Геращенко Сергій Шефір
Зараз ви переглядаєте новину «Жертвою міг виявитися не тільки Шефір: у МВС пояснили, чому кілер стріляв по водієві авто». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Планам Путіна не судилося збутися: астролог розповів, що буде з Північним потоком-2Планам Путіна не судилося збутися: астролог розповів, що буде з Північним потоком-2 Метадон в крові Полякова: експерт побачив нестикування і висунув несподівану версіюМетадон в крові Полякова: експерт побачив нестикування і висунув несподівану версію Стаття Медведєва: якого "адекватного" керівництва України готовий терпляче чекати КремльСтаття Медведєва: якого "адекватного" керівництва України готовий терпляче чекати Кремль Заразність після вакцинації: Комаровський попередив про небезпеку і назвав причинуЗаразність після вакцинації: Комаровський попередив про небезпеку і назвав причину У Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артистаУ Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артиста

Последние новости

20:56

Добре впливають на серце: вчені назвали прості продукти, які допоможуть позбутися гіпертонії

20:50

Атрофується мозок: названо симптоми Видео

20:45

В Росії просто так ворони не каркають: навіщо була стаття Медведєва і заява Пєскова мнение

20:26

Лікарі назвали симптоми, як відрізнити застуду від коронавірусу Видео

20:21

Ціни на продукти, газ та послуги лікарень б'ють рекорди в Україні: що і на скільки подорожчало

Реклама
20:00

Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників Видео

19:59

Здоров'я королеви похитнулося: Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ Фото Видео

19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

Реклама
16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

Реклама
13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять