Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра

До нападу на Шефіра, ймовірно, можуть бути причетні групи, які раніше контролювали процеси в Україні.
Президент України Володимир Зеленський пов'язує замах на свого помічника Сергія Шефіра зі змінами в державі.
На думку Зеленського, це одна з версій здійснення цього нападу.
"З 2014 року таких кроків щодо оточення президента не було. Тобто, це говорить про реакцію на реальні зміни в державі, те, що ми хочемо робити, і навіть те, що ще не вдалося. Тобто цей напрямок - він був обраний правильно", - сказав Зеленський, передає телеканал Дом.
Глава держави додав, що до цього нападу, ймовірно, можуть бути причетні групи, які раніше контролювали процеси в Україні.
"Це говорить про те, що якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні з рук це йде. Тому, я вважаю це однією з ймовірних версій події", - додав президент.
Замах на Сергія Шефіра
У середу вранці, 22 вересня, неподалік від села Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.
В результаті інциденту постраждав водій чиновника, який отримав важке поранення. З Сергієм Шефіром все гаразд.
У МВС заявили, що інцидент трапився близько 10 години ранку. Під час обстрілу у бік автомобіля Шефіра потрапило більше десяти куль. Правоохоронці оголосили спецоперацію, спрямовану на пошук злочинців.
Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що Шефір знаходиться в шоковому стані. Як вважає сам Шефір, злочинці збиралися стріляти саме в нього, але могли не побачити, що за кермом – водій.