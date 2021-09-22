Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра

Володимир Зеленський про напад на Шефіра / скриншот

Президент України Володимир Зеленський пов'язує замах на свого помічника Сергія Шефіра зі змінами в державі.

На думку Зеленського, це одна з версій здійснення цього нападу.

"З 2014 року таких кроків щодо оточення президента не було. Тобто, це говорить про реакцію на реальні зміни в державі, те, що ми хочемо робити, і навіть те, що ще не вдалося. Тобто цей напрямок - він був обраний правильно", - сказав Зеленський, передає телеканал Дом.

Глава держави додав, що до цього нападу, ймовірно, можуть бути причетні групи, які раніше контролювали процеси в Україні.

"Це говорить про те, що якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні з рук це йде. Тому, я вважаю це однією з ймовірних версій події", - додав президент.

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Замах на Сергія Шефіра

У середу вранці, 22 вересня, неподалік від села Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

В результаті інциденту постраждав водій чиновника, який отримав важке поранення. З Сергієм Шефіром все гаразд.

У МВС заявили, що інцидент трапився близько 10 години ранку. Під час обстрілу у бік автомобіля Шефіра потрапило більше десяти куль. Правоохоронці оголосили спецоперацію, спрямовану на пошук злочинців.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що Шефір знаходиться в шоковому стані. Як вважає сам Шефір, злочинці збиралися стріляти саме в нього, але могли не побачити, що за кермом – водій.