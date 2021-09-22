"Швидку ловили прямо на дорозі": Шефір вперше прокоментував замах і назвав ймовірний мотив

Сергій Шефір / скриншот

Помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір прокоментував замах на нього.

Як заявив Шефір на брифінгу, метою замаху було залякування влади.

"Моя думка, замах було здійснено з метою залякування вищих ешелонів влади", - сказав Шефір.

За його словами, Володимир Зеленський - "дуже вольова людина, його не залякаєш".

"Він вибрав правильний шлях, йде своєю дорогою, народ його підтримує. Дай бог, впораємося з усіма цими речами", - заявив Шефір на брифінгу МВС.

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Шефір також заявив, що не розуміє причин.

"Ми їхали, раптом пролунали постріли. Водій молодець, ми прискорилися трошки. Одразу зателефонував до поліції, міністру МВС. Правоохоронні органи спрацювали оперативно. Я зупинив прямо на дорозі швидку допомогу, загорнув її, забрали водія. Він геройськи поводився", - сказав Шефір.

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Також Шефір розповів, що конфліктів у команді Зеленського немає.

"Вже слухав кілька версій "ідіотських", кажу прямо. Ніяких конфліктів немає, все що було сказано - фейк", - сказав Шефір, коментуючи версії замаху на нього.

Замах на Сергія Шефіра

У середу вранці, 22 вересня, неподалік від села Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області сталося замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

В результаті інциденту постраждав водій чиновника, який отримав важке поранення. З Сергієм Шефіром все гаразд.

У МВС заявили, що інцидент трапився близько 10 години ранку. Під час обстрілу у бік автомобіля Шефіра потрапило більше десяти куль. Правоохоронці оголосили спецоперацію, спрямовану на пошук злочинців.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що Шефір знаходиться в шоковому стані. Як вважає сам Шефір, злочинці збиралися стріляти саме в нього, але могли не побачити, що за кермом – водій.