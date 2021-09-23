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Замах на Шефіра і патрони з гільзами: ЗМІ дізналися про "докази", за якими можна вийти на кілера

23 сентября 2021, 17:33

Повідомляється, що в Україну завезли тільки одну партію таких патронів.

  • Патроны, которыми обстреляли авто Шефира
    Патроны, которыми обстреляли авто Шефира https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9
  • Патроны, которыми обстреляли авто Шефира
    Патроны, которыми обстреляли авто Шефира https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9
  • Патроны, которыми обстреляли авто Шефира
    Патроны, которыми обстреляли авто Шефира https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9
  • Патроны, которыми обстреляли авто Шефира
    Патроны, которыми обстреляли авто Шефира https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9

Патрони, якими стріляли в автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, продавалися 6 років тому у Львові.

Як написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов, це патрони з обмеженої партії, що продавалися в магазині в якості спортивних.

"Це з партії патронів 7, 62х39, ввезених в Україну з Угорщини, де кожна гільза була промаркована для визначення патрона як спортивного. Клеймо SM - це Sport Munition, вони надійшли в продаж років 6 тому в неіснуючому зараз магазині "Золотий фазан" у Львові. Ці патрони продавалися як цивільні спортивні, із застереженням що для використання тільки на полігоні, а не на полюванні", - розповіло джерело Бутусову.

Відзначається, що в Україну завезли тільки одну партію таких патронів.

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"Самі по собі патрони - не спеціальні, а звичайні армійські з кулею ПС, виробництва НДР. Угорці їх купили, розпакували з армійської тари, промаркували кожен патрон щоб назвати спортивними (ймовірно для обходу якогось свого внутрішнього правила обороту), після чого якийсь вправний Комерсант зумів ввезти їх в Україну і сертифікувати до цивільного обороту. Це продавалося в магазині під дозвіл", - додало джерело.

Бутусов зазначає, що кілер використовував патрони, які були в комерційному продажу, але вони виявилися дуже вже специфічними.

"Кількість їх власників не така велика, і при обшуку будь-який такий патрон або використання такого патрона може тепер дати наводку на ймовірного кілера і його спільників. Цікавий слід", - пише Бутусов.

Зазначимо, раніше директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко розповів, що на місці злочину слідчі виявили два десятки відстріляних гільз від боєприпасів калібром 7,62 х 39.

"Такі не часто зустрінеш в нашій країні. Адже гільзи в ньому - виробництва Угорщини, але сам патрон - можливо, заново збирали в Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, заново маркували як цивільний боєприпас, заново вставляли кулю", - розповів Шевченко в Facebook.

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При цьому він зазначив, що експерти тільки приступили до докладної балістичної експертизи, її результати будуть представлені правоохоронцями пізніше.

"Але вже зараз очевидно, що боєприпаси обрані злочинцем прості і досить дешеві. Тобто це був хоч і не снайперський вогонь, але і не інсценування", — додав глава департаменту.

Замах на Сергія Шефіра

У середу вранці, 22 вересня, неподалік від села Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

В результаті інциденту постраждав водій чиновника, який отримав важке поранення. З Сергієм Шефіром все гаразд.

У МВС заявили, що інцидент трапився близько 10 години ранку. Під час обстрілу у бік автомобіля Шефіра потрапило більше десяти куль. Правоохоронці оголосили спецоперацію, спрямовану на пошук злочинців.

Сам Шефір розповів, що метою замаху було залякування влади.

viber
Сергій Шефір
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