УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Статті

Спроба залякати Зеленського? Все, що відомо про замах на Шефіра в Лісниках

Тарас Сидоржевський

Головний редактор glavred.info

22 сентября 2021, 13:36

По машині Сергія Шефіра випустили 10 куль. Три з них влучили у водія. Сам Шефір залишився неушкодженим.

Шефір
Замах на Шефіра: всі подробиці / колаж: Главред

Сьогодні, 22 вересня, близько 10 години ранку в селі Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області обстріляли автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В результаті нападу поранено його водія. Главред зібрав всі подробиці події.

Як все відбувалося

Точно відомо, що невідомі випустили по машині Шефіра Audi A-8 10 куль. Три з них влучили у водія, Шефір залишився неушкоджений. Відразу після нападу поліцейські пересадили Шефіра в службовий екіпаж і відвезли в безпечне місце. Стріляли з автоматичної зброї калібру 7,62.

Шефір
Audi Шефіра / фото: Главред
false
Лобове скло автомобіля / Фото МВС

За інформацією ЗМІ, в машину здійснили постріли автоматною чергою з лісу. Арахамія в коментарі журналістам заявив, що могли стріляти на одному з виїздів з Лісників. У той же час, судячи з кількох відео з місця події, автомобіль зараз припаркований біля магазину АТБ в Лісниках. Кулями пошкоджено лобове скло і ліва сторона автомобіля, пробиті колеса.

Водій Шефіра зараз у важкому стані в реанімації. Як повідомив нардеп Євген Шевченко, чоловік при смерті.

Могли подумати, що за кермом Шефір

Як заявив Арахамія в кулуарах Ради, Шефір їздив з водієм в 50% випадків і часто сідає за кермо сам. Тому, ймовірно, кілери могли розраховувати, що за кермом сам Шефір, і тому стріляли в того, хто за кермом. За іншою версією, могли просто не влучити, каже Арахамія.

Реклама

Реакція правоохоронців

У МВС проводять спецоперацію "Сирена" з розшуку зловмисників. Всіх, у кого є яка-небудь інформація про обставини замаху, просять повідомляти в поліцію на лінію 102. За фактом розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст.115 КК).

напад на Шефіра
Колаж: Главред

Генпрокурор Ірина Венедиктова, яка виїхала на місце злочину, заявила, що зловмисники таким чином "кинули виклик правоохоронній системі". Вона закликала "не спекулювати на цій темі і не займатися вигадками" і запевнила, що "правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання".

Реакція Офісу президента

В ОП заявили, що безпосередньо пов'язують напад з політикою Зеленського, спрямованою на зниження впливу великого бізнесу на політичні процеси в країні.

Читайте также"Засідка була в лісі через дорогу": У "слузі народу" висунули три версії замаху на Шефіра

"Очевидно, що цей відкритий, навмисний і вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди", - заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Зеленський обіцяє відповідь

Зеленський з США записав відеозвернення, в якому прокоментував подію. Він заявив, що не знає, хто за цим стоїть. Але обіцяє дати відповідь.

"Хто за цим стоїть - відверто скажу, не знаю. Поки що. Які це сили - можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені "привіт" пострілами з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною. На міцність нашої команди це не впливаєю. На той курс, який я обрав зі своєю командою до змін і до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом - великими впливовими фінансовими групами це ніяк не впливає. А навіть навпаки", - прокоментував президент.

"Спроба залякати президента"

Політолог Володимир Фесенко в коментарі Головреду заявив, що це, швидше за все, була спроба залякати Зеленського, адже сам Шефір нікому не заважає.

"Замах саме на Шефіра викликає подив – якщо б хтось хотів зупинити авторів або ініціаторів законопроекту про олігархів, треба було б "бити" по інших людях. Шефір – непомітний, неконфліктний і це, здавалося б, остання людина в оточенні президента, щодо якої могли б вчиняти такі дії. Ці дії, як правило, роблять люди, схильні до кримінальних методів або ж люди, які знаються на методах спецслужб. Тому я більше схиляюся до версії, що це насправді замах не на Шефіра, а попередження президенту Зеленському та його наближчому оточенню. Це спроба залякати президента, можливо, у контексті законопроекту про деолігархізацію, або ж це може бути пов’язано із політикою санкцій та низкою інших питань", - заявив Фесенко Главреду.

viber
Сергій Шефір
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 12 жовтня 2021 для всіх знаків зодіаку: зрада, підступи недругів або витратиГороскоп на 12 жовтня 2021 для всіх знаків зодіаку: зрада, підступи недругів або витрати Прикмети на 9 жовтня: що не можна робити на Іоанна Богослова і як уберегти сім'юПрикмети на 9 жовтня: що не можна робити на Іоанна Богослова і як уберегти сім'ю "Мій скарб": партнер Зарицької по шоу Танці з зірками підігрів чутки про стосунки зі співачкою"Мій скарб": партнер Зарицької по шоу Танці з зірками підігрів чутки про стосунки зі співачкою В Україні хочуть посилити карантин: транспорт і кафе тільки за наявності COVID-сертифікатаВ Україні хочуть посилити карантин: транспорт і кафе тільки за наявності COVID-сертифіката Надя Дорофєєва грайливо задерла светр і засвітила пружні груди і прес в ніжному образіНадя Дорофєєва грайливо задерла светр і засвітила пружні груди і прес в ніжному образі

Последние новости

21:24

Харчові добавки перед тренуванням: названо ризики

21:20

Стрілянина під Києвом: у поліції назвали основну версію нападу Видео

21:10

Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у справі про держзраду Видео

21:07

"Проблем немає": у Зеленського пояснили, чому регіони оголошують НС через газ Видео

20:56

Добре впливають на серце: вчені назвали прості продукти, які допоможуть позбутися гіпертонії

Реклама
20:50

Атрофується мозок: названо симптоми Видео

20:45

В Росії просто так ворони не каркають: навіщо була стаття Медведєва і заява Пєскова мнение

20:26

Лікарі назвали симптоми, як відрізнити застуду від коронавірусу Видео

20:21

Ціни на продукти, газ та послуги лікарень б'ють рекорди в Україні: що і на скільки подорожчало

20:00

Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників Видео

19:59

Здоров'я королеви похитнулося: Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ Фото Видео

19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

Реклама
17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

Реклама
14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять