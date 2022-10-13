Одружився на вагітній пасії за місяць до загибелі: ЗСУ "відкобзонили" худого рядового з Южноуральська

ЗСУ ліквідували окупанта, який одружився рівно за місяць до загибелі / колаж фото Радіо Свобода, Іраклі Комахідзе, Reuters

Українські військові ліквідували російського окупанта, який за місяць до своєї загибелі одружився з вагітною пасією. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

24-річний рядовий Григорій Литвинов був родом з Южноуральска. Він вбивав українців з перших днів повномасштабного вторгнення. Після строкової служби він вирішив підписати контракт.

3 вересня він повернувся з фронту додому, щоб зареєструвати шлюб з вагітною дівчиною і рівно через місяць його "відкобзонили".

ЗСУ ліквідували окупанта, який одружився рівно за місяць до загибелі / Іраклі Комахідзе

"Виникає правочинне питання, якщо він 2 роки не був удома, яким віртуальним чином залетіла його вдова? Але тут я вас засмучу, далекоглядна дружина/вдова Григорія - швачка-мотористка Тетяна Литвинова проживає за місцем його служби в "місті наречених" Іваново", - написав Іраклі Комахідзе.

ЗСУ ліквідували окупанта, який одружився рівно за місяць до загибелі / Іраклі Комахідзе

Нагадаємо, раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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