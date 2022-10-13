Поразки російської армії в Україні наближають кінець Путіна, в Кремлі шукають переговорів - Маломуж

Володимир Путін і Микола Маломуж / https://ua.depositphotos.com

Поразки, які регулярно терплять в Україні путінські війська, вже стали тривожним сигналом для кремлівських еліт. І тому вони шукають варіанти переговорів з країнами Заходу, а деякі - і з Україною. Про це в інтерв'ю порталу "Обозрєватєль" заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України і генерал армії Микола Маломуж.

За його інформацією, є як мінімум дві теми, з якими путінські еліти хочуть виходити на переговори. По-перше, вони нібито пропонують Заходу натомість стабільну країну (причому зі збереженням ядерного потенціалу). Друга тема - усунення надтоксичного Путіна. І варіанти найрізноманітніші. Але основних три - звичайна відставка, відставка через хворобу або більш радикальні дії аж до заколоту.

"Думаю, в найближчі тижні цього не відбудеться (відставка Путіна ‒ Главред), тому що Путін ще має важелі комплексного контролю. Але коли ми будемо проводити не просто військові операції тактичного рівня, наприклад, на Луганськ, Херсон, а мова піде про системні провали Путіна і режиму, наприклад, буде звільнений Херсон, ми почнемо потужні наступальні операції в напрямку Криму, паралельно впаде фронт і на сході – тоді реальність усунення Путіна значно зросте", ‒ сказав Маломуж.

Проте експерт вважає, що крах путінського режиму ймовірний лише в перспективі. Але, звичайно, успішні дії ЗСУ можуть його прискорити значною мірою.

"Я думаю, найближчим часом йому вдасться втриматися. Він контролюватиме і оточення, і спецслужби, і військових, і представників регіонів, де піднімаються проти нього. Він створює багаторівневу систему контролю. Наприклад, ФСБ контролює понад мільйон співробітників у всіх регіонах і в центрі, МВС – ще більше співробітників, служба безпеки президента контролює еліти, всі їхні дії та пересування.[...] Тенденції щодо наших перемог наростатимуть, доки ворог не підготував резерви. Це може статися за місяць, тому для нас важливо мобілізувати всі сили та кошти, розробити ефективні наступальні операції", – підсумував він.

Переговори України і Росії

Диктатор РФ Путін 30 Вересня вирішив підписати папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він вирішив запропонувати Києву, мовляв, "переговори". Причому Росія нібито не братиме участі в" діалозі "щодо анексованих територій, а Україна, мовляв, повинна"скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський сказав, що Київ готовий до переговорів з Кремлем, але тільки після того, як там зміниться влада. За словами українського гаранта, Україна намагалася домовитися з Путіним, але після анексії політичного діалогу більше не буде. Влада говоритиме тільки з новим російським керівником.

4 жовтня президент Зеленський вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

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