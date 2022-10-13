На Запоріжжі "самоліквідувався" окупант: на трасі вибухнула ворожа автівка

У Запорізькій області підірвалась машина окупантів, один загиблий / Скріншот

У Запорізькій області вибухнуло вороже авто на трасі Бердянськ - Маріуполь. Один з окупантів "самоліквідувався". Про це повідомляє Telegram-канал Це Запоріжжя.

На момент вибуху у машині було два окупанта. Один з них загинув на місці. Того, що вижив, госпіталізували.

"На трасі Бердянськ – Маріуполь випадково вибухнуло авто орків. Половина одного в лікарні, інший на концерті Кобзона", – йдеться у повідомленні.

Поки невідомо, що саме стало причиною вибуху. На місці події залишилися лише обгорілі частини автомобіля.

У Запорізькій області підірвалась машина окупантів, один загиблий / Скріншот

Раніше повідомлялося, російські окупанти підірвались на мінах, які самі ж порозставляли в Україні. Двоє з них загинули на місці, ще багато ворожих вояк постраждали. Окупант зізнався у телефонній розмові, що подібне стається не вперше.

У Херсонській області ЗСУ точковим ударом ліквідували понад сотню окупантів і знищили три ворожих зенітно-ракетних комплекси. Цими ЗРК ворог обстрілював Запорізьку область. Відомо, що на ремонтну базу в селі Каланчак щодня відправляють на ремонт до 30 одиниць пошкодженої броньованої техніки.

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