На Запоріжжі "самоліквідувався" окупант: на трасі вибухнула ворожа автівка

Другого окупанта, який постраждав внаслідок вибуху, відправили у лікарню.
У Запорізькій області вибухнуло вороже авто на трасі Бердянськ - Маріуполь. Один з окупантів "самоліквідувався". Про це повідомляє Telegram-канал Це Запоріжжя.
На момент вибуху у машині було два окупанта. Один з них загинув на місці. Того, що вижив, госпіталізували.
"На трасі Бердянськ – Маріуполь випадково вибухнуло авто орків. Половина одного в лікарні, інший на концерті Кобзона", – йдеться у повідомленні.
Поки невідомо, що саме стало причиною вибуху. На місці події залишилися лише обгорілі частини автомобіля.
Раніше повідомлялося, російські окупанти підірвались на мінах, які самі ж порозставляли в Україні. Двоє з них загинули на місці, ще багато ворожих вояк постраждали. Окупант зізнався у телефонній розмові, що подібне стається не вперше.
У Херсонській області ЗСУ точковим ударом ліквідували понад сотню окупантів і знищили три ворожих зенітно-ракетних комплекси. Цими ЗРК ворог обстрілював Запорізьку область. Відомо, що на ремонтну базу в селі Каланчак щодня відправляють на ремонт до 30 одиниць пошкодженої броньованої техніки.
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