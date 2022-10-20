Чекає непростий день: де в Україні відключать світло 21 жовтня

Відключення світла / УНІАН, Вікіпедія

Україна почала тотально економити електроенергію через масові обстріли російських окупантів критичної інфраструктури країни.

Як заявили в Укренерго, завтра, 21 жовтня, в Україні можливе відключення електроенергії. Світло вимикати можуть по всіх областях.

"Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. У яких областях - повідомимо завтра вранці. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами", - заявили в компанії.

Де відключать світло 21 жовтня

Як зазначили в Укренерго, про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії.

Список сайтів операторів по регіонах:

Ракетні удари Росії по Україні 18 жовтня

Країна-агресор РФ у вівторок, 18 жовтня, завдала ракетних ударів по ряду міст України-Києву, Харкову, Дніпру та Житомиру. Зафіксовані попадання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Повідомлялося, що за попередніми даними три ракети потрапило в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва. Після прильотів в деяких районах столиці зникло світло.

Президент України Володимир Зеленський вранці 18 жовтня опублікував коментар щодо ракетних обстрілів з боку Росії. Зеленський опублікував відео з Миколаєва, де російські окупанти вночі завдали удару з С- 300 по двоповерховому житловому місту в центрі міста. Загинула людина.

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