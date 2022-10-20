Чекає непростий день: де в Україні відключать світло 21 жовтня

21 жовтня світло знову вимикатимуть по всіх областях України.
Україна почала тотально економити електроенергію через масові обстріли російських окупантів критичної інфраструктури країни.
Як заявили в Укренерго, завтра, 21 жовтня, в Україні можливе відключення електроенергії. Світло вимикати можуть по всіх областях.
"Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. У яких областях - повідомимо завтра вранці. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами", - заявили в компанії.
Де відключать світло 21 жовтня
Як зазначили в Укренерго, про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії.
Список сайтів операторів по регіонах:
- Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ru
- Харків – https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ru
- Львів - https://loe.lviv.ua/
- Херсон - https://ksoe.com.ua/
- Вінниця - https://voe.com.ua/
- Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ru
- Запоріжжя – https://www.zoe.com.ua/
- Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород - https://zakarpat.energy/
- Полтава - https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницький – https://hoe.com.ua/
- Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернопіль – https://www.toe.com.ua/
- Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
- Житомир – https://www.ztoe.com.ua/
- Сум – https://www.soe.com.ua/
- Черкаси – http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Миколаїв – https://www.energy.mk.ua/
- Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
- Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
- Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/ru
Ракетні удари Росії по Україні 18 жовтня
Країна-агресор РФ у вівторок, 18 жовтня, завдала ракетних ударів по ряду міст України-Києву, Харкову, Дніпру та Житомиру. Зафіксовані попадання в об'єкти енергетичної інфраструктури.
Повідомлялося, що за попередніми даними три ракети потрапило в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва. Після прильотів в деяких районах столиці зникло світло.
Президент України Володимир Зеленський вранці 18 жовтня опублікував коментар щодо ракетних обстрілів з боку Росії. Зеленський опублікував відео з Миколаєва, де російські окупанти вночі завдали удару з С- 300 по двоповерховому житловому місту в центрі міста. Загинула людина.
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