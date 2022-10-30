Вдарився об судно і вибухнув: у Мережі з'явилося відео атаки безпілотників на Чорноморський флот РФ

Розслідувачі вважають, що ЧФ РФ атакувала Україна / Фото УНІАН, Telegram

29 жовтня біля бухти Севастополя у тимчасово окупованому Криму безпілотники вразили щонайменше три кораблі Чорноморського флоту Росії. Серед них і флагман проекту 11356р ("Буревісник") "Адмірал Макаров".

Група волонтерів GeoConfirmed проаналізувала кадри з безпілотних надводних апаратів USV (Unmanned Surface Vehicle), які бродили в гавані та морі. На думку розслідувачів, судячи з усіх відеоматеріалів, було задіяно від шести до восьми безпілотників. Причому три використовувалися на кораблях, йдеться у повідомленні в Twitter.

Розслідувачі вважають, що безпілотники використовувала саме Україна.

"Виходячи з усіх наявних відеоматеріалів, можна з великою ймовірністю стверджувати, що: безпілотники прорвали оборону Севастопольської бухти; було задіяно близько шести USV; щонайменше три кораблі були вражені з USV", – вважають в GeoConfirmed.

Також в мережу виклали відео атаки на фрегат класу "Адмірал Григорович", якому в ЧФ РФ відповідає тільки "Адмірал Макаров". Зйомка перервалася, оскільки, ймовірно, БПЛА вдарився об судно і вибухнув.

Фото Twitter JB Schneider

На іншому відео можна помітити атаку на тральщик класу "Натя" - "Іван Голубець". За даними Міноборони РФ, тільки він нібито отримав "незначні" пошкодження.

Impressive footage from the attack this morning in Sevastopol



1/2 pic.twitter.com/TworSvGHCj — Benjamin Pittet (@COUPSURE) October 29, 2022

Фото twitter.com/GeoConfirmed

На одному з опублікованих відео видно, як ще один безпілотник бродить між пришвартованими кораблями в гавані, "шукаючи мішень для обстрілу". Ця зйомка теж обірвалася, коли БПЛА зіткнувся з судном і імовірно вибухнув.

Вибухи в Севастополі 29 жовтня

У Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих кораблів, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що "Адмірал Макаров" є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці та вбили українців.

У свою чергу, в Страткомі ЗСУ заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони ухвалили через атаку дронів.

У Міноборони РФ підтвердили вибухи в Севастополі, які призвели, за їхніми даними, до пошкоджень бойових кораблів окупантів. За даними МО РФ, в атаці було задіяно 9 безпілотників і сім автономних морських безпілотних апаратів.

Російські окупанти заявляють, що нібито незначно був пошкоджений лише морський тральщик "Іван Голубець".

Крім того, в безсилій злобі окупанти звинуватили в підготовці атаки та навчанні наших військовослужбовців британських фахівців.

РосЗМІ з посиланням на джерела в штабі Чорноморського флоту писали, що в строю в Севастополі залишається лише один корабель з серйозною ППО.

Повідомлялося також, що внаслідок вибухів в бухті Севастополя Чорноморський флот РФ міг понести серйозніші втрати, ніж про це говорили офіційно. Постраждати міг і флагман - фрегат проекту 11356Р Адмірал Макаров.

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