'Зерновий коридор', аудит та ротації: Зеленський провів селектор

Президент України заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах.

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Президент України провів селектор / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/osirskiy

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. На ньому обговорили обстріли росіян в Одесі та Кураховому, аудит ЗСУ та надходження зброї. Про це повідомив президент у Telegram.

"Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу. Там обійшлося без жертв, але є багато поранених. Наразі людям надають необхідну допомогу.

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На засіданні Зеленський також заслухав доповіді міністра та представників Міноборони стосовно надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні.

"Заслухав Головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково – доповіді розвідок, СБУ та МВС", - додав президент.

За його словами, "зерновий коридор" демонструє позитивну динаміку. Президент підкреслив, що Україна наближається до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з яких понад 8 мільйонів тонн експортовано лише за лютий.

"Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову", - наголосив Володимир Зеленський.

Аудит в ЗСУ Основними завданнями аудиту в структурних підрозділах Міноборони та ЗСУ є підготовка резервів і розв'язання питання ротації, заявив президент України. Ним займається Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про проведення аудитку глава держави повідомив під час пресконференції на Форумі "Україна. Рік 2024", який відбувся 25 лютого. Зеленський зазначив, що нині головнокомандувач Збройних сил України "хоче бути у кожному місці, в кожній бригаді на кожному напрямку, щоб зробити висновки".

Аудид в Збройних силах України

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит військовослужбовців, оскільки з 1 мільйона мобілізованих у бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, наголосив, що відповідальність за комплектацію, підготовку та управління військами тепер покладена на Сирського. Він має визначити, де і як мобілізовані використовувалися чи будуть використовуватися.

Під час аудиту Сирський виявив, що 8 тисяч військовослужбовців прикомандировані до Генерального Штабу, але можуть брати участь у бойових діях. Вони отримали наказ на підготовку та будуть направлені на підсилення до бойових бригад на передовій.

Також проблема призову нових солдат поставила Зеленського перед найбільшим викликом для з початку вторгнення Росії в лютому 2022 року. Головнокомандувачу ЗСУ доручили провести аудит Збройних сил для пошуку більше боєздатних воїнів. Незважаючи на заявлені раніше плани, ніхто не пояснив, де перебувають 700 тисяч військових, пише The Washington Post.

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