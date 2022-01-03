Зеленського просять заборонити феєрверки та петарди в Україні, а порушників штрафувати

Зеленського просять заборонити феєрверки і петарди в Україні / колаж Главред

В Україні запропонували ввести заборону на використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті президента України.

Автор звернення також пропонує закрити всі магазини піротехніки.

"Піротехнічні вироби вибухають прямо біля житлових приміщень, на дитячих майданчиках, безпосередньо на площах, де святкують люди. Дуже багато свідчень страшних наслідків цих розваг. Важкі травми отримують самі "підривники" - вибиті очі, покалічені руки і т.д. наші фронтовики часто отримують важкі стреси при цих вибухах. Страждають люди похилого віку і маленькі діти", - йдеться в тексті петиції.

читайте такожУ Києві запалили вогники на головній ялинці країниТакож автор звернення до президента стверджує, що будь-які вмовляння не використовувати піротехнічні засоби під час святкувань наштовхуються, як правило, на агресію і хамство з боку "підривників".

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"Виходячи з усього вищевикладеного, ми розуміємо, що в такому випадку повинен працювати закон. Ми пропонуємо законодавчо заборонити ввезення, продаж і використання будь - яких піротехнічних засобів", - підсумувала ініціатор петиції.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі салют потрапив дівчині в обличчя. Як повідомляють ЗМІ, на Хортиці нетверезі чоловіки запускали салют, але не закріпили піротехніку як слід.

Постраждалій прямо на місці надали першу допомогу правоохоронці.

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