УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленського просять заборонити феєрверки та петарди в Україні, а порушників штрафувати

3 січня 2022, 00:01

Також запропоновано закрити всі магазини піротехніки.

false
Зеленського просять заборонити феєрверки і петарди в Україні / колаж Главред

В Україні запропонували ввести заборону на використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті президента України.

Автор звернення також пропонує закрити всі магазини піротехніки.

"Піротехнічні вироби вибухають прямо біля житлових приміщень, на дитячих майданчиках, безпосередньо на площах, де святкують люди. Дуже багато свідчень страшних наслідків цих розваг. Важкі травми отримують самі "підривники" - вибиті очі, покалічені руки і т.д. наші фронтовики часто отримують важкі стреси при цих вибухах. Страждають люди похилого віку і маленькі діти", - йдеться в тексті петиції.

читайте такожУ Києві запалили вогники на головній ялинці країниТакож автор звернення до президента стверджує, що будь-які вмовляння не використовувати піротехнічні засоби під час святкувань наштовхуються, як правило, на агресію і хамство з боку "підривників".

Реклама

"Виходячи з усього вищевикладеного, ми розуміємо, що в такому випадку повинен працювати закон. Ми пропонуємо законодавчо заборонити ввезення, продаж і використання будь - яких піротехнічних засобів", - підсумувала ініціатор петиції.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі салют потрапив дівчині в обличчя. Як повідомляють ЗМІ, на Хортиці нетверезі чоловіки запускали салют, але не закріпили піротехніку як слід.

Постраждалій прямо на місці надали першу допомогу правоохоронці.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
петиция піротехніка "салют" новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленського просять заборонити феєрверки та петарди в Україні, а порушників штрафувати». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Залучите багатство і удачу: три речі, які треба зробити після Нового року 2022Залучите багатство і удачу: три речі, які треба зробити після Нового року 2022 Зеленський відповів на петицію про право відмовлятися від COVID-вакцинаціїЗеленський відповів на петицію про право відмовлятися від COVID-вакцинації Де і як в побуті використовувати соду: 5 найбільш корисних хитрощівДе і як в побуті використовувати соду: 5 найбільш корисних хитрощів Весна заскочить в Україну вже 1 січня: на регіони очікує різке потепління майже до +10Весна заскочить в Україну вже 1 січня: на регіони очікує різке потепління майже до +10 Що буде з тілом, якщо взагалі не їсти хліб-відповідь дієтологаЩо буде з тілом, якщо взагалі не їсти хліб-відповідь дієтолога
00:19

Гороскоп на сьогодні, 3 січня 2022: Близнюкам - ризик, Левам - витрати, Терезам - віщі сни

00:12

Закінчилася телефонна розмова Зеленського з Байденом: про що говорили президенти

00:01

Зеленського просять заборонити феєрверки та петарди в Україні, а порушників штрафувати

02 січня, неділя
23:44

Як приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секретиВідео

23:40

"Ковідну тисячу" можна буде отримати без Дії та банківських карт: як і колиВідео

Реклама
22:49

Лікар назвала несподівану і підступну небезпеку апельсинівВідео

22:44

Прикрутила саморезом до авто: в Ужгороді жінка помстилася коханці чоловіка, "подарувавши" фалоімітатор

22:30

Ціни на сигарети різко злетять: скільки коштуватиме пачкаВідео

22:15

Магнітні бурі в січні 2022: коли небезпечніше за всеВідео

22:01

При собі мав посвідчення помічника екс-депутата: у Рівному чоловік на смерть збив військового

21:56

Секс-скандал в УПЦ МП: аспірант з Франції звинуватив священника в зґвалтуванніВідео

21:24

ЖКГ-тарифи йдуть на рекорд: в Україні різко подорожчає комуналкаВідео

20:46

"Як шкода тебе, не можу!": Єфросиніна повідомила про хворобу Полякової

20:44

"Тисяча Зеленського": ПриватБанк звинуватили в затримці виплат, з'явилася відповідьВідео

20:18

Марш на честь дня народження Степана Бандери змусив "плюватися жовчю" спікера ДерждумиВідео

20:13

Можна залучити біду і небезпеку: які речі не можна викидати з домуВідео

19:52

Скандал з новорічним привітанням Зеленського: у ЗСУ заявили про наказ брати участь у зйомкахВідео

19:40

В Україні підвищили тарифи на воду: скільки платитимемо у 2022 році

18:55

Фейк з посилками Нової пошти: розкрита нахабна схема шахраїв з підставоюВідео

18:48

Стара психологічна травма Росії: чому Москва побоїться воювати з Україною взимкуПогляд

Реклама
18:45

Чіплявся і погрожував: на Миколаївщині жінка вбила чоловіка, що напав на неї, його ж ножем

18:06

Віддала невідомому чоловікові: харків'янка повернулася з прогулянки без 3-річної доньки

18:02

У Зеленського анонсували переговори з Байденом: коли відбудеться діалог президентівВідео

17:52

Падіння рейтингів ставить Зеленського перед дуже непростим виборомПогляд

17:49

У Росії висунули США новий ультиматум через УкраїнуВідео

17:45

Новий рік у "пеклі": українці показали кадри моторошного відпочинку в ЄгиптіВідео

17:15

Країна "йде за Дон": в Україні чотири регіони РФ назвали своїми територіями

17:00

В Україну увірвуться сильні морози на РіздвоВідео

16:49

У Києві водій напився через коронавірус і зніс дитину на пішохідному переходіВідео

16:47

В Україні повністю заборонять тонкі пластикові пакети: відмовників чекають чималі штрафиВідео

16:33

Жорстоко відлупцювали через зауваження: у Херсоні депутата побили невідомі

15:53

Український футболіст зганьбився привітанням "братам"-росіянам відео з Путіним

15:11

Ключові реформи та боротьба з олігархами: Зеленський розкрив дорожню карту на 2022 рікВідео

15:05

Злетять на 50%: які продукти різко подорожчають у 2022 роціВідео

14:58

У Польщі в новорічну ніч прямо на вулиці вбили українця, поліція затримала 12 осіб

14:40

Ющенко різко змінив імідж і здивував новим образом з густою бородоюВідео

14:35

Ворожіння на старий Новий рік 2022: на судженого, бажання або долю

14:21

Календар хрещення дитини 2022: коли можна і коли не можна хрестити дитину

14:08

У Києві в супермаркеті охоронець побив жінку без сертифіката про вакцинаціюВідео

13:33

У Запоріжжі святковий салют потрапив дівчині в обличчяВідео

Реклама
13:30

У Києві горе-продавці залишили прямо на вулиці море нерозпроданих ялинокВідео

13:07

Скільки українців думають позитивно і чекають, що 2022 рік буде краще 2021-го - відповідь соціологів

12:33

Ні виїхати, ні приїхати: окупанти заблокували більшість КПВВ на ДонбасіВідео

12:11

Українці назвали Тищенка і Ківу головним розчаруванням року - свіже опитування

12:10

Трагічна ДТП у Луцьку: померла жінка, яку підліток збив на переходіВідео

11:55

У МОЗ спрогнозували, чи буде локдаун в Україні через Омікрон

11:47

Ізраїль засудив марш на честь дня народження Степана БандериВідео

11:25

Ціни на газ у січні піднялися: скільки українцям доведеться витрачати на "блакитне паливо"

11:25

Коли Хрещення 2022: дата, заборони і традиції дня

10:46

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 2 січняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти