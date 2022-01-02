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У Києві горе-продавці залишили прямо на вулиці море нерозпроданих ялинок

2 січня 2022, 13:30

Новорічні дерева були залишені на місці стихійної торгівлі на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі.

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У Києві горе-продавці залишили прямо на вулиці море нерозпроданих ялинок / колаж УНІАН

В Києві продавці ялинок після Нового року залишили гору нерозпроданого товару - вони тримали високі ціни на новорічні дерева до останнього, а потім просто залишили їх на землі і поїхали. Прибирати хвойні красуні будуть комунальники.

Фото кинутих ялинок опубліковано в Telegram-каналі "Типовий Київ". Зокрема, новорічні дерева були залишені на місці стихійної торгівлі на вулиці Андрія Малишка в Дніпровському районі столиці недалеко від станції метро "Дарниця".

Як видно на знімках, на землі за огорожею лежать досить великі, пухнасті зелені ялинки.

Найімовірніше, продавці не хотіли до останнього знижувати ціну на такі хвойні красуні, щоб розпродати весь товар до початку свята. І ось чим це закінчилося.

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У Києві горе-продавці залишили прямо на вулиці море нерозпроданих ялинок / Типовий Київ

Відзначається, що на деревах не було чіпів і штрих-кодів, які є обов'язковими для реалізації на офіційних точках продажів і ярмарках. Це говорить про те, що ялинки могли продавати нелегально, і зрубані вони незаконно.

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У Києві горе-продавці залишили прямо на вулиці море нерозпроданих ялинок / Типовий Київ

"Вирішили, що нічого не продадуть і навіть не спробували прибрати за собою. Варвари і мародери, тут більше нічого не скажеш", - йдеться в публікації.

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У Києві горе-продавці залишили прямо на вулиці море нерозпроданих ялинок / Типовий Київ

Дивіться відео ТСН про те, як зустріли Новий рік у різних містах України:

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що в Одесі після Нового року сотні ялинок виявилися покинутими на тротуарах. Усе через те, що продавці не змогли продати їх напередодні свят. Замість того, що здати новорічних красунь в спеціальні пункти збору, продавці просто кинути їх на тротуарах, де продавали.

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