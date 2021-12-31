Головна ялинка України потрапила у п’ятнадцятку найкрасивіших в Європі

Український символ свята посів 13-те місце у рейтингу European Best Destinations.
Головна ялинка України, яка розташована на Софійській площі у Києві, увійшла до списку найкрасивіших новорічних дерев у Європі.
Українська новорічна красуня посіла 13 місце з 28-ми, йдеться у рейтингу European Best Destinations.
"Столиця України – ідеальне місце для мандрівників, які шукають аутентичність, сніг, традиції. У Києві не один, а кілька різдвяних базарів. На Софійській площі можна помилуватися однією з найкрасивіших ялинок Європи", – зазначається у повідомленні.
Українська ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд. Святковий ярмарок працюватиме для відвідувачів з 14 грудня по 20 січня.
Перші три місця у рейтингу посіли ялинки в Айнсилемі (Мальта), Страсбурзі (Франція) і в Лісабоні (Португалія).
Нагадаємо, урочиста церемонія запалювання вогнів головної ялинки України відбулася 18 грудня. Висота новорічного символу – понад 30 метрів. Дерево прикрашене 20 тисячами золотих і червоних куль і яскравою гірляндою довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.
Також повідомлялося, що на залізничному вокзалі Києва після гучного скандалу встановили "зниклу" новорічну ялинку. Перед цим ялинку, яка мала стояти на вокзалі ще з 17 грудня, почала шукати прокуратура – тоді таємниче зникнення дороговартісної покупки набуло великого розголосу.
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