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Головна ялинка України потрапила у п’ятнадцятку найкрасивіших в Європі

31 грудня 2021, 18:13

Український символ свята посів 13-те місце у рейтингу European Best Destinations.

главная елка Украины
Український символ свята посів 13-те місце у рейтингу з 28-ми / УНІАН

Головна ялинка України, яка розташована на Софійській площі у Києві, увійшла до списку найкрасивіших новорічних дерев у Європі.

Українська новорічна красуня посіла 13 місце з 28-ми, йдеться у рейтингу European Best Destinations.

"Столиця України – ідеальне місце для мандрівників, які шукають аутентичність, сніг, традиції. У Києві не один, а кілька різдвяних базарів. На Софійській площі можна помилуватися однією з найкрасивіших ялинок Європи", – зазначається у повідомленні.

Українська ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд. Святковий ярмарок працюватиме для відвідувачів з 14 грудня по 20 січня.

Перші три місця у рейтингу посіли ялинки в Айнсилемі (Мальта), Страсбурзі (Франція) і в Лісабоні (Португалія).

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Нагадаємо, урочиста церемонія запалювання вогнів головної ялинки України відбулася 18 грудня. Висота новорічного символу – понад 30 метрів. Дерево прикрашене 20 тисячами золотих і червоних куль і яскравою гірляндою довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.

Також повідомлялося, що на залізничному вокзалі Києва після гучного скандалу встановили "зниклу" новорічну ялинку. Перед цим ялинку, яка мала стояти на вокзалі ще з 17 грудня, почала шукати прокуратура – тоді таємниче зникнення дороговартісної покупки набуло великого розголосу.

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