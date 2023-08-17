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Зеленський звільнив всіх обласних воєнкомів - указ

Ангеліна Підвисоцька
17 серпня 2023, 16:09 оновлено 17 серпня, 16:36
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Президент України Зеленський підписав указ про звільнення воєнкомів №491/2023.
ВСУ, Владимир Зеленский
Зеленський звільнив всіх воєнкомів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних воєнкомів. Про це йдеться на сайті президента.

Зеленський підписав указ №491/2023 "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України".

Повідомляється, що указ набирає чинності з моменту його опублікування.

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У тексті указу йдеться, що на посади керівників ТЦК та СП рекомендується призначати офіцерів, які беруть участь у бойових діях. Призначення буде відбуватися після перевірки СБУ.

Зеленський звільнив всіх обласних воєнкомів - указ
Зеленський звільнив всіх воєнкомів / фото: скріншот

Скандали з військкомами

Одеський воєнком Євген Борисов під час повномасштабної війни придбав собі дороге майно за кордоном на мільйони доларів. Після отримання підозри Борисов, вже звільнений зі служби, намагався втекти з України. Затримали Одеського "воєнкома" в Києві 24 липня. Його майно заарештовано.

У зв'язку зі скандалом президент Володимир Зеленський доручив провести масштабну перевірку військкоматів і територіальних центрів комплектування.

Національна поліція України на Дніпропетровщині провела обшуки у обласного воєнкома Анатолія Пікало, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

За даними слідства, за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території міста Дніпро.

Військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував солдатів будувати собі будинок. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Інші новини:

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