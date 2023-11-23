Крига починає скресати: президент Аргентини запропонував Зеленському провести мирний саміт

Президент Аргентини пропонує організувати зустріч президентів України та країн Латинської Америки для досягнення миру в Україні.

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Президент Аргентини запропонував Зеленському провести мирний саміт / Колаж: Главред, фото: Ilan Berkenwald, УНІАН

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести мирний саміт між Україною та Латинською Америкою. Про це повідомила його представниця Діана Мондіно та опублікувало Deutsche Welle.

Хав'єра Мілей у телефонній розмові з Зеленський висловив зацікавленість Аргентини у проведенні цієї зустрічі стосовно війни в Україні. За його словами, саміт може стати першою зустріччю такого роду у Латинській Америці.

"Ми пропонуємо бути штаб-квартирою, якщо це доцільно", - запевнила представниця президента Аргентини. відео дня

Натомість Зеленський подякував Мілею за його "чітку підтримку" у контексті російського вторгнення.

"Жодної двозначності між добром та злом. Просто чітка підтримка України. Ми, українці, це усвідомлюємо та дуже цінуємо", - сказав Президент України.

Відносини України та Аргентини

Відносини між Україною та країнами Латинської Америки були складними з початку війни. Україна неодноразово запрошувала таких лідерів, як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, відвідати країну, але поки що вони не змогли цього зробити.

Мілей, який назвав російського президента Володимира Путіна "автократом", різко критикував політику чинного президента Аргентини Альберто Фернандеса щодо війни в Україні. Тому пропозиція Мілея може бути спробою покращити відносини між Україною та Латинською Америкою.

Нагадаємо, раніше Індія не запросила президента Володимира Зеленського на саміт G20, запланований на 9-10 вересня в Нью-Делі. Індійський міністр пояснив таке рішення тим, що основний акцент цього саміту спрямований на "економічний розвиток та зростання", а не на врегулювання конфліктів, що, його словами, є відповідальністю Ради Безпеки ООН.

Нещодавно відбувся віртуальний саміт G20. Цього року Індія запросила російського лідера Володимира Путіна. Під час своєї промови російський лідер вже звично звинуватив "київський режим" у повномасштабному вторгненні і вбивстві тисяч українських мирних мешканців - це власне стало його першими словами.

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