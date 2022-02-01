Зеленський ввів у дію рішення РНБО про кібербезпеку

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони у сфері кібербезпеки.

Як йдеться в указі президента, вводиться в дію рішення РНБО від 30 грудня 2021 року Про план реалізації Стратегії кібербезпеки України. Кабінету Міністрів за участю СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Національного інституту стратегічних досліджень доручено забезпечити його виконання з затвердженням узгодженого комплексу заходів з індикаторами їх виконання.

Що містить Стратегія кібербезпеки України

рекомендації щодо розвитку національної системи захисту від кіберзагроз;

перелік викликів і загроз у сфері кібербезпеки;

стратегічні та пріоритетні цілі при забезпеченні кібербезпеки.

Крім того, в документі сказано, що Російська Федерація залишається одним з основних джерел загроз національній та міжнародній кібербезпеці, який реалізує деструктивні дії в кіберпросторі та інформаційно-психологічні операції в гібридній війні проти України.

читайте такожЗеленський на тлі військової загрози Росії проти України скликає РНБО

Реклама

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони 24 січня. Головною темою зустрічі стала ситуація з безпекою, зокрема, скупчення російських військ біля українського кордону.

Відразу після засідання на брифінг вийшов Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Він заявив, що головним питанням засідання була нацбезпека – внутрішні і зовнішні загрози.

Читайте також: