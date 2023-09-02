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Зеленський у вересні поїде з візитом до США - The Guardian

Анна Ярославська
2 вересня 2023, 09:03 оновлено 2 вересня, 09:13
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Засідання Ради Безпеки ООН по Україні має відбутися 20 вересня. Його відвідає Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський, Джо Байден
Володимир Зеленський у вересні поїде до США - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відвідає щорічну зустріч світових лідерів в Організації Об'єднаних Націй у США та візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.

Про це заявив посол Албанії в ООН Ферріта Ходжа, передає видання The Guardian.

Албанія головує в Раді, що складається з 15 членів, у вересні.

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Світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку в Сполучених Штатах Америки з 18 вересня для участі в засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Засідання Ради Безпеки ООН по Україні має відбутися 20 вересня.

Візит Зеленського в США і Байдена - в Україну

21 грудня 2022 року український президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США. Спочатку лідер України провів переговори з американським президентом Джо Байденом, а потім виступив у Конгресі. Це була перша закордонна поїздка українського президента з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Президент США Джо Байден приїхав до Києва перед річницею повномасштабного вторгнення РФ - 20 лютого 2023 року. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

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