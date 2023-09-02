Зеленський у вересні поїде з візитом до США - The Guardian

Президент України Володимир Зеленський відвідає щорічну зустріч світових лідерів в Організації Об'єднаних Націй у США та візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.
Про це заявив посол Албанії в ООН Ферріта Ходжа, передає видання The Guardian.
Албанія головує в Раді, що складається з 15 членів, у вересні.
Світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку в Сполучених Штатах Америки з 18 вересня для участі в засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.
Засідання Ради Безпеки ООН по Україні має відбутися 20 вересня.
Візит Зеленського в США і Байдена - в Україну
21 грудня 2022 року український президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США. Спочатку лідер України провів переговори з американським президентом Джо Байденом, а потім виступив у Конгресі. Це була перша закордонна поїздка українського президента з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Президент США Джо Байден приїхав до Києва перед річницею повномасштабного вторгнення РФ - 20 лютого 2023 року. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
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