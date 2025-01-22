Зеленський у День соборності: 'Обираємо не срач, а меч'

Президент записав ролик на Софійській площі в Києві, де 1919 року було проголошено Акт возз'єднання правобережної та лівобережної частин України.

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Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Коротко:

Вторгнення РФ привело українців до справжнього об'єднання

Сила українців - у слові "разом"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у День соборності, який відзначають 22 січня. Текст і відео опубліковано на його сайті.

Президент записав відеоролик на Софійській площі в центрі Києва, де 1919 року було проголошено Акт возз'єднання правобережної та лівобережної частин України. Тоді, за словами Зеленського, "амбіції, розбрат і вороги" не дали самостійній Україні існувати довго. Повномасштабне вторгнення Росії привело українців до справжнього об'єднання, вважає він.

відео дня

"І щороку в цей день ми завжди згадували ці уроки соборності, ми робили живі ланцюги, ми говорили, як важливо берегти єдність і бути пліч-о-пліч. Але настав день, і нам випало це довести. 24 лютого. День, який став вирішальним моментом. Таким викликом став. Таким іспитом на єдність, на зрілість, на віру в Україну. І ми об'єдналися. Українці всі об'єдналися. Не декларативно, не на папері, не за якоюсь командою, а за покликом усередині", - сказав глава держави.

Сила українців - у слові "разом", упевнений президент.

"Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну. Обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч. Захищати своє, захищати своїх, захищати всіма силами... Рідна земля не закінчується межею власного двору. Ось це і є соборність. Ось це - та єдність, яка необхідна, щоб завоювати своє, своє право жити в мирі", - говорить Зеленський на відео.

Нещодавні заяви Зеленського в Давосі

Як повідомляв Главред, в Україні потрібно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців після завершення війни. Саме така чисельність миротворчої місії здатна запобігти новому вторгненню РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою в Давосі.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, вимагатиме значного скорочення чисельності української армії, однак українська влада не погодиться на такі умови.

Також президент заявив, що Україна прагне використати дипломатичні засоби, щоб завершити війну, однак важливо, якою саме буде ця дипломатія.

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День соборності Україна відзначає День соборності 22 січня щорічно з 1999 року. Свято приурочене до дня проголошення Акта об'єднання УНР і ЗУНР. Це сталося 22 січня 1919 року - у першу річницю IV Універсалу Української Центральної Ради про повну незалежність УНР. 21 січня 1990 року жителі країни побудували один із найбільших живих ланцюгів в історії - "Українську хвилю". Тоді понад мільйон людей вийшли між Києвом та Івано-Франківськом, щоб відсвяткувати 71-шу річницю соборності.

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