Зеленський принизив "товариша" Путіна і відповів на звинувачення в "нелегітимності"

Легітимність президента України визнає виключно народ, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський відповів на звинувачення Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Легітимність диктатора РФ Володимира Путіна визнає тільки він сам, а в Україні - президента обирає народ, заявив Володимир Зеленський.

Таким чином він під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном прокоментував звинувачення Путіна про нібито "нелегітимність" лідера України

"Легітимність президента Зеленського - визнає виключно народ України. Обирає - народ України і я дуже вдячний за підтримку", - сказав Зеленський.

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Водночас він нагадав про те, що в Україні вільний народ і саме за це і йде війна.

"Легітимність "товариша" Путіна визнає виключно "товариш" Путін. І вибирає Путіна - Путін. Російський народ - це декорація, а актор у них один", - додав Зеленський.

Скандальна заява Путіна

Раніше російський диктатор заявив про те, що президент Володимир Зеленський нібито втратив свою легітимність.

"Ми віддаємо собі звіт у тому, що легітимність чинного президента закінчилася. Росії під час відновлення переговорів з Україною потрібно зрозуміти, з ким можна і потрібно мати справу під час підписання документів", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, чого слід чекати від Путіна. Зеленський розповів, що російські солдати навіть використовували ті самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ.

Як повідомлялося раніше, Зеленський жорстко відповів Путіну на пропозицію про переговори. Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Володимира Путіна про діалог між Україною та РФ.

Вибори президента Росії 2024 Президентські вибори у РФ відбулися з 15 до 17 березня 2024 року. Главу держави обирали на шість років, тобто до 7 травня 2030 року. Інавгурацію обраного президента заплановано на 7 травня 2024 року. Остаточні підсумки підбила Центральна виборча комісія 21 березня. Згідно з результатами виборів, Володимир Путін набрав рекордну для російських президентських виборів абсолютну і відносну кількість голосів (понад 76 млн голосів і 87,28% за рекордної явки 77,49%). Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор Володимир Путін спробує використати свою "перемогу з рекордним результатом" на так званих виборах президента РФ як передумову для затяжної війни в Україні.

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