Не божевільний, а небезпечний: Зеленський розповів, чого слід чекати від Путіна

Зеленський розповів, що російські солдати навіть використовували ті ж самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ.

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Володимир Зеленський різко висловився про Путіна / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін є небезпечним. Ймовірно, він не зупиниться в Україні, якщо зможе перемогти у цій війні, вважає президент України Володимир Зеленський.

Глава нашої держави зазначив, що у разі перемоги Росії в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи, напавши на інші країни.

"Це справжня третя світова війна. Я не думаю, що Путін божевільний. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Ви бачите, він не зупиниться", - наголосив Зеленський в в інтерв'ю The Guardian. відео дня

Він також додав, що російські солдати навіть використовували ті ж самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і просунутися вглиб України.

Зеленський не забув згадати і про переговори з Росією. Президент України зазначив, що вони є нереальними, а мирна угода буде "пасткою", оскільки Путін порушить будь-яку домовленість, і йому "не можна вірити".

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росії все одно на те, скільки гине окупантів на фронті. Жодна цифра не стане червоною лінією, яка зупинить війну.

В той же час, якщо Україна отримає дозвіл бити західною зброєю по території країни-агресорки Росії й завдаватиме ударів принаймні на 300-400 кілометрів, це дасть нашій державі перевагу у війні.

Наразі немає жодних ознак того, що Путін має намір припинити війну проти України. Навпаки, спостерігається активізація дій російських окупантів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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