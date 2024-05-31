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Не божевільний, а небезпечний: Зеленський розповів, чого слід чекати від Путіна

Марія Николишин
31 травня 2024, 15:09
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Зеленський розповів, що російські солдати навіть використовували ті ж самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ.
Не божевільний, а небезпечний: Зеленський розповів, чого слід чекати від Путіна
Володимир Зеленський різко висловився про Путіна / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін є небезпечним. Ймовірно, він не зупиниться в Україні, якщо зможе перемогти у цій війні, вважає президент України Володимир Зеленський.

Глава нашої держави зазначив, що у разі перемоги Росії в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи, напавши на інші країни.

"Це справжня третя світова війна. Я не думаю, що Путін божевільний. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Ви бачите, він не зупиниться", - наголосив Зеленський в в інтерв'ю The Guardian.

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Він також додав, що російські солдати навіть використовували ті ж самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і просунутися вглиб України.

Зеленський не забув згадати і про переговори з Росією. Президент України зазначив, що вони є нереальними, а мирна угода буде "пасткою", оскільки Путін порушить будь-яку домовленість, і йому "не можна вірити".

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росії все одно на те, скільки гине окупантів на фронті. Жодна цифра не стане червоною лінією, яка зупинить війну.

В той же час, якщо Україна отримає дозвіл бити західною зброєю по території країни-агресорки Росії й завдаватиме ударів принаймні на 300-400 кілометрів, це дасть нашій державі перевагу у війні.

Наразі немає жодних ознак того, що Путін має намір припинити війну проти України. Навпаки, спостерігається активізація дій російських окупантів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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