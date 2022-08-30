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Війська РФ тихо вийдуть, а ЗСУ туди зайдуть: Жданов назвав сценарії боротьби за Крим

30 серпня 2022, 16:01

Сценарій щодо Криму залежатиме від ситуації всередині Росії, вважає Олег Жданов.

Крим Жданов
Росія зміцнюватиме оборону в захопленому Криму - експерт / Колаж УНІАН, Главред

У боротьбі за Крим Росія, ймовірно, стягуватиме на окупований півострів сухопутні війська і зміцнюватиме там оборону. Однак можливий і варіант, за якого росіяни тихо вийдуть з Кримського півострова, а ЗСУ введуть туди свої підрозділи. Все залежатиме від ситуації всередині російської держави. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в ситуації з Кримом може бути два ймовірних сценарії. Окупанти спробують утримати півострів і стягнуть туди сухопутні війська.

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"Думаю, існує два можливих сценарії. Перший варіант передбачатиме стягування сухопутних військ до Криму і зміцнення оборони на захопленому півострові", - зазначив Жданов.

Однак не можна виключати виходу РФ з Криму і введення силами оборони України своїх військ на півострів. Все залежатиме від реальної політичної ситуації в Росії.

"Другий варіант - війська Росії тихо виходять із Криму, а ЗСУ заводять туди свої підрозділи. Все залежатиме від того, яким буде політичний і практичний розклад всередині Російської Федерації", - підкреслив Олег Жданов.

Раніше військовий експерт Жданов заявив, що за правління Путіна Росія Крим Україні не віддасть.

Як вважає експерт, сьогодні немає можливості повернути захоплений півострів невійськовим шляхом. Однак після зміни влади у Москві може з'явитися шанс на деокупацію Криму за допомогою дипломатії.

Також Жданов казав, що можлива поразка Росії в Криму може стати спусковим гачком для зміни влади в Кремлі.

У самому Кремлі оптимальним варіантом, схоже, бачать кандидатуру Дмитра Патрушева - сина секретаря Радбезу РФ. Однак навряд чи інші кремлівські клани сприймуть Патрушева-молодшого в якості заміни Путіну.

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ЗСУ війська Росії Олег Жданов новини Криму війна Росії та України
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