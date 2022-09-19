Зеленський зібрав Ставку і обговорив з силовиками план подальшого звільнення

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 19 вересня, обговорив з силовиками і військовими план подальшої деокупації України і підготовку армії до зими.

Глава держави провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача, в якому взяли участь представники силових, правоохоронних, оборонних структур, профільних міністерств і відомств та Офісу президента, повідомляє прес-служба президента.

Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.

Крім того, були розглянуті питання забезпечення безпеки на державному кордоні України.

"Під особливим контролем ставки Верховного Головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів. Окремо учасники зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву", - додали в офісі президента.

Деокупація Харківщини

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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