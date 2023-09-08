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У Зеленського жорстко розкритикували ООН за підтримку путінського режиму

Аліна Дембіцька
8 вересня 2023, 18:36 оновлено 8 вересня, 19:13
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Радник керівника Офісу президента назвав це "цікавим сигналом світу XXI століття".
Подоляк, ООН
Подоляк жорстко розкритикував ООН / Колаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк жорстко розкритикував ООН за ідею щодо зняття низки санкцій з країни-агресорки Росії задля відновлення "зернової ініціативи". У соцмережі X (раніше – Twitter) Подоляк назвав Організацію Об'єднаних Націй лобістом воєнних злочинців.

"Хто б міг подумати, що ООН перетвориться на головних лобістів воєнних злочинців?" - підкреслив радник керівника ОП.

Як зазначив Подоляк, запровадивши санкції за порушення міжнародного права, західні країни надіслали чіткий меседж російським елітам: Росія з Путіним не має майбутнього; Росія після Путіна матиме шанс.

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"Лобіюючи ідею зняття санкцій з Росії за експорт краденого зерна посеред повномасштабної війни, керівництво ООН хоче продовжити життя путінського режиму і визнати ракетні удари ефективним інструментом для досягнення політичних цілей", - написав він.

Радник керівника Офісу президента назвав це "цікавим сигналом світу XXI століття".

Він наголосив, що жодна з цих "абсурдних ідей" не може бути реалізована, особливо на тлі ракетного терору проти портової та зернової інфраструктури України.

"Однак це ще одне нагадування про те, що присутність Росії в Раді Безпеки ООН отруює організацію в цілому", - додав Подоляк.

ООН веде таємні переговори з РФ

Нещодавно видання Bild повідомило, що ООН веде таємні переговори із країною-агресоркою Росією щодо відновлення "зернової угоди" в обмін на санкційні поступки Москві. Видання вважає, що ООН готова далеко зайти, щоб відновити "зернову угоду" з розпалювачем війни Путіним.

Як повідомляв Главред, раніше в ООН обурили новою заявою щодо війни в Україні. Так, в Організації Об'єднаних Націй не зібрали достатніх доказів вчинення російськими окупантами геноциду в Україні. Це ж в ООН заявляли півроку тому – у березні 2023-го. Отже, визнання міжнародною спільнотою агресивних дій Росії актом геноциду досі під питанням.

За словами політолога-міжнародника Руслана Осипенка, ООН надзвичайно негативно ставиться до України. Водночас держава-окупант Росія навпаки виступає партнером цієї організації. Осипенко наголосив, що в умовах надзвичайних ситуацій ООН мала б діяти рішуче й ефективно, але цього не відбувається.

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війна в Україні ООН Михайло Подоляк війна Росії та України
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