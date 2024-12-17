Зеленський зробив гучну заяву щодо миру і припинення бойових дій

Після інавгурації Дональда Трампа буде активізовано зусилля щодо зупинення війни, переконаний президент.

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Володимир Зеленський прокоментував питання завершення бойових дій / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Сухопутні війська ЗС України

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Україні потрібен справжній мир, а не пауза в бойових діях

Для миру потрібна сильна спільна позиція всіх партнерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен справжній мир, а не пауза в бойових діях із Росією.

Це може бути реалізовано завдяки сильній спільній позиції партнерів, заявив глава держави під час спільної з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Львові, повідомляє Укрінформ.

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Глава держави переконаний у тому, що після інавгурації президента Дональда Трампа, вочевидь, буде активізовано зусилля, щоб зупинити війну.

"Нам усім у Європі потрібна не просто пауза в бойових діях, не просто щось тимчасове чи невизначене, нам потрібна сильна спільна позиція всіх партнерів, нам потрібен справжній мир. Головне - що саме такий мир, мир завдяки силі, може бути забезпечений", - зазначив він.

При цьому президент подякував Польщі за готовність допомагати і за надану Україні підтримку з перших днів повномасштабної війни та протягом усіх років незалежності.

Один Дональд сказав, що може закінчити війну за добу, сьогодні другий Дональд сказав, що якби вступ України до ЄС і НАТО залежав від Польщі, то питання вирішилося б за один день. Хто знає, може наступного року ми можемо розраховувати і на перше, і на друге", - заявив Зеленський.

Також він подякував за підтримку прагнення України стати повноправним членом НАТО і якнайшвидше отримати запрошення до Альянсу.

"Польща розуміє, як це важливо в нашій частині Європи, щоб безпека була справді гарантована і щоб не було жодної геополітичної невизначеності", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп готує резонансний план завершення війни. Українці можуть по-різному поставитися до плану Трампа щодо завершення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про несподіваний сценарій завершення війни. Дональд Трамп може підштовхнути Україну до поступок, або дати все необхідне, не виключають експерти.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні. Республіканець нагадав, що за чотири роки його минулої каденції на посаді президента війни не було.

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