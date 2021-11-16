Збірна України феноменально пробилася у плей-оф чемпіонату світу 2022

Україна перед заключним матчем у відборі опинилася в скрутному становищі.
Збірна України з футболу сьогодні, 16 листопада, провела свій найважливіший матч у цьому році.
Українці обіграла команду Боснії і вийшли в плей-офф відбору Чемпіонату світу-2022.
Зустріч у Зеніці на стадіоні "Білине Поле" завершилася з рахунком 0:2.
Україна домінувала всю гру. А ось свій єдиний удар на останніх секундах першого тайму ледь не забила команда суперника.
Від величезних проблем збірну України врятував лише Георгій Бущан та його фантастична реакція.
У другому таймі стався крутий поворот. Подача з низом з флангу Циганкова знайшла Ярмоленка, той не дотягнувся, але забрав на себе захисника. М'яч відскочив до Зінченка, який розстріляв порожню площину.
Через кілька хвилин Артем Довбик, який вийшов на заміну, закотив у ворота суперника другий м'яч.
Таким чином Україна виграла свій найважливіший мат і потрапила в плей-офф ЧС-2022.
Тепер збірну України чекають два стикових матчі. Переможець вийде у фінальну частину турніру, яка пройде в Катарі з 21 листопада по 22 грудня.
Головний конкурент у боротьбі за 2-е місце в групі Е Фінляндія поступилася 0:2 Франції.