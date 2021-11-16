Збірна України феноменально пробилася у плей-оф чемпіонату світу 2022

Збірна України з футболу сьогодні, 16 листопада, провела свій найважливіший матч у цьому році.

Українці обіграла команду Боснії і вийшли в плей-офф відбору Чемпіонату світу-2022.

Зустріч у Зеніці на стадіоні "Білине Поле" завершилася з рахунком 0:2.

Україна домінувала всю гру. А ось свій єдиний удар на останніх секундах першого тайму ледь не забила команда суперника.

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Від величезних проблем збірну України врятував лише Георгій Бущан та його фантастична реакція.

У другому таймі стався крутий поворот. Подача з низом з флангу Циганкова знайшла Ярмоленка, той не дотягнувся, але забрав на себе захисника. М'яч відскочив до Зінченка, який розстріляв порожню площину.

Через кілька хвилин Артем Довбик, який вийшов на заміну, закотив у ворота суперника другий м'яч.

Таким чином Україна виграла свій найважливіший мат і потрапила в плей-офф ЧС-2022.

Тепер збірну України чекають два стикових матчі. Переможець вийде у фінальну частину турніру, яка пройде в Катарі з 21 листопада по 22 грудня.

Головний конкурент у боротьбі за 2-е місце в групі Е Фінляндія поступилася 0:2 Франції.