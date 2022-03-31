Прикордонники показали найбільш курйозні спроби чоловіків виїхати з України: від фальшивої вагітності до залягання під памперсами

Прикордонники / УНІАН

Є, хоч і невелика кількість українців, які будь-якими способами намагаються обійти закон і пильність прикордонників, щоб втекти з рідної країни. Про це заявили в Facebook представники Державної прикордонної служби України і склали список найбільш курйозних таких випадків.

Серед найдивніших спроб обійти закон прикордонники назвали такі:

один з чоловіків намагався покинути територію країни в пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області на швидкій допомозі. Її він викликав з Болгарії. Чоловік стверджував, що сильно хворий. У пропуску йому було відмовлено;

на Закарпатті в пункті пропуску "Ужгород" батько і син прикидалися багатодітними і намагалися потрапити до Словаччини з п'ятьма фальшивими свідоцтвами про народження дітей;

у пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області чоловік просто зник під сидінням легковика, щоб виїхати на територію Румунії. Прикордонники навіть не зрозуміли, як він там помістився;

на Закарпатті у пункті пропуску "Малий Березний" чоловік надав свідоцтво про смерть дружини та переконував, що сам виховує двох синів, однак прикордонники встановили факт підробки документа;

У пункті пропуску "Порубне" в Чернівецькій області увагу прикордонників привернула жінка з дитиною. Прикордонники провели ретельний огляд і встановили, що жінка є ретельно замаскованим чоловіком-киянин намагався потрапити за кордон за паспортом дружини;

у пункті пропуску Могилів-Подільський Вінницької області житель Луганщини надав військовий квиток з відміткою про те, що він комісований через "важкі пологи";

у пункті пропуску "Росошани" на Буковині на кордоні з Молдовою чоловік сховався в бебі-бокс. Його в автомобілі перевозила дружина, ретельно замаскувавши памперсами та іншими дитячими речами.

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Нагадаємо, у понеділок, 7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку.

У супроводі поводиря-громадянина Молдови - чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні. Серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко-син і онук співачки Софії Ротару.